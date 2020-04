„Po výrobě roušek nás napadl další způsob, jak pomoci druhým – tentokrát pardubickým živnostníkům, kavárnám, hospodám, zkrátka těm, kteří se nám starají o zpříjemnění života během celého roku a v současnosti musí mít zavřeno nebo fungují ve velmi omezeném režimu,“ vysvětlil Michal Chlumský ze značky Pardubickej lajf, která za kampaní stojí a trika tiskne.

NENÁSILNÁ POMOC

Své tričko už má 15 podniků v Pardubicích a jeden sídlící v Heřmanově Městci. „Je to hezká nenásilná pomoc pro nás a impuls pro veřejnost, která si řekne, že nejspíš vážně není sranda něco provozovat,“ uvedl majitel vyhlášené kavárny Petr Baklík.

Pro provozovatele v gastronomii je to jeden ze způsobů jak v době, kdy mají být podniky zavřené, udržet provoz při životě.

„Možná nás to trochu pročeše. Kdo nebude chtít a spočítá si, že mu to za to nestojí, tak skončí. Kdo k tomu ale přistoupí pozitivně, může se mu to vrátit v dobrém,“ řekl Baklík, který začal vymýšlet nové způsoby. Zákazníkům vozí kávu domů a občerstvení prodává z okénka. „Věcí, které musím poplatit, i když podnik stojí, je hodně, tak jsem nelenil a sehnal si přivýdělek, takže to nějak přežiji, ale nebude to jednoduché,“ přiznal kavárník s tím, že když se dozvěděl o zavření podniků, nemohl tomu uvěřit.

Stejně jako další podniky otevřel okénko, aby minimalizoval ztráty. „Ale přijela policie a zakázala mi ho, protože se smí prodávat jen jídlo. Bylo to asi proto, že první dny neměli jasné instrukce. Mě to ale demotivovalo a chtěl jsem se na to vykašlat,“ popsal. Po nějaké době okénko zase otevřel.

PLATÍ TEĎ, PIJÍ POZDĚJI

„Výdělky samozřejmě nedosahují toho, co jsme měli při běžném provozu, ale aspoň to nějak běží a brigádníci a zaměstnanci mají příjem,“ dodal. Zmínil také, že pardubické podniky mají tu výhodu, že si mezi sebou vytvořily komunitu, v níž si navzájem pomáhají. Nad vodou je drží také ochotní lidé, především stálí zákazníci, kteří ve velkém skupují třeba poukazy. Zaplatí nyní, ale občerstvit se přijdou, až se kavárna vrátí do běžného provozu.

„Je to pro nás obrovská pomoc. Nedávno přišli do okénka hosti a že by si vzali 20 poukazů za 200 korun. Tolik jsem jich tam ani neměl,“ vzpomněl Baklík. Dalším způsobem jsou právě trička, která si lidé mohou koupit v oblíbeném podniku.