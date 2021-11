Do Pardubic opět přijíždí vánoční trolejbus

/FOTO/ Letos to bude již potřetí, co do Pardubic přiveze vánoční náladu speciálně nasvícený trolejbus. Nazdobený vůz se již tradičně stává součástí vánoční výzdoby města.

Vánoční trolejbus bude jezdit postupně na všech trolejbusových linkách jako běžný spoj. Pardubáci se mohou vánočním speciálem svést až do Tří králů. | Foto: Dopravní podnik města Pardubic

„Nasazení tohoto vozidla v pátek 26. listopadu načasoval dopravní podnik s termínem rozsvícením vánočních stromků v jednotlivých obvodech,“ sdělila mluvčí Dopravního podniku města Pardubice Jitka Malinská. Pro vánoční výzdobu Dopravní podnik vždy využívá stejné vozidlo. I letos se tak ozdobil nízkopodlažní trolejbus Škoda Solaris, který v Pardubicích jezdí již téměř deset let. „Elektrikáři připravují výzdobu dva až tři týdny,“ prozradila Malinská. Jedná se nejen o umístění ozdob, ale především elektro instalace. Komplikovaná stavba mostu u Uherska dálnici nezpozdí. Škody uhradí Eurovia Vánoční trolejbus bude jezdit postupně na všech trolejbusových linkách jako běžný spoj. Pardubáci se mohou vánočním speciálem svést až do Tří králů.