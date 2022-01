„Kasičky úředně odpečetil, spočítal roční výnos a pro letošní rok opět zapečetil vedoucí Správního odboru Městského úřadu Holice Jaroslav Frumert. Děkujeme všem dárcům a těšíme se na vaši štědrost v roce 2022,“ uvedla farnost Holice na svém Facebooku.

Psali jsme:

V Holicích zahájí sbírku Zvony pro Martina

Účelem sbírky je vybrat finance na pořízení dvou nových zvonů pro kostel sv. Martina v Holicích. Sbírka byla zahájena při oslavách výročí kostela v září 2019 a ukončena by měla být v prosinci roku 2023.

Na sbírku Zvony pro Martina můžete přispívat také na transparentní účet u České spořitelny: 5742829339/0800. V Holicích zahájí sbírku Zvony pro Martina

Holický kostel v roce 2019 oslavil tři výročí- 670 let od první písmenné zmínky, 520 od ulití zvonu Martin a 280 let od vysvěcení stávajícího barokního chrámu. Název kostela i sbírky je odvozen od pojmenování zvonu sv. Martin, který byl ulit v roce 1499. Toto datum vyplývá z latinského názvu vyraženého na zvonu „Haec campana fusa est ad laudem Dei ac Sancti Martini ad Holic anno domini MCCCCXCIX“ (tj. Tento zvon je ulit ke chvále Boží, jakož i svatého Martina do Holic Léta Páně 1499).