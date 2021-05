Několik druhů banánů, tři druhy manga, čerstvé ananasy i největší ovoce na světě. Takové dobroty si mohli lidé během soboty zakoupit na Afrických trzích v pardubických Automatických mlýnech. „Máme tu skvělá manga, ananasy, ze kterých lidi vůbec nebude pálit pusa, dvakrát větší avokádo, než jaké koupí v obchodě, na sluníčku sušené ovoce a různé produkty z našeho ovoce," vyjmenovává za organizátory Mirek Štipák.

Tropické ovoce z Ugandy mohli lidé během soboty zakoupit na Afrických trzích v pardubických Automatických mlýnech. | Foto: Deník/Lada Součková

Tropické ovoce do Česka přivezl z Ugandy projekt Virunga. Za ním stojí muž, který pochází z Ugandy, avšak vzal si Česku a nyní zde spolu žijí. „Jeho rodina odkupuje v Ugandě ovoce od malých farmářů, pak se to letecky dováží do Čech. My to vyzvedneme na letišti a uspořádáme trhy," dodává Štipák.