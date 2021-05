Počasí delšímu sezení venku nepřeje a tak na pardubické zahrádky vyrazili jen ti otužilí a nedočkaví hosté. „Zima mi nevadí. Mám svoje dvě neřesti, kafe a cigárko, a ještě u toho můžu v klidu sedět jako člověk, co víc si přát,“ směje se muž na zahrádce známého kavárenského řetězce.

Od pondělí mohou mít restaurace a kavárny otevřené zahrádky. Podmínkou je max. 4 lidi u stolu a potvrzení o negativním testu. | Foto: Deník/Zlata Bauerová

Někde bylo plněji, jinde prázdno. „Zatím jsem viděl venku sedět tak šest lidí, ale je teprve dvanáct, tak uvidíme. Ostatní si přišli klasicky pro oběd do boxů a největší část objednávek dnes byly stejně obědy na rozvoz, co si lidé objednávají do deseti hodin,“ vysvětluje číšník z Restaurace Pod Vinicí u fotbalového hřiště v Pardubicích. V centru města bylo o poznání živěji.