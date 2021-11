Show Oktagon Prime 4 vyvrcholila soubojem o titul v bantamové váze. Téměř pět tisíc fanoušků čekalo do půlnoci na poslední fight večera. Filip Macek znovu vysněný pás nezískal. Český bojovník prohrál s Jonasem Magardem z Dánska. Zápas o titul v nejlehčí váze oktagonu byl jednoznačný, žralok z Dánska vyhrál v pětikolové bitvě jasně 3:0 na body. „Byl to soupeř, kterého jsem chtěl. Kdykoliv může ukončit zápas, protože je nebezpečný. Zatleskejte mu, je to pravdu tvrďák,“ řekl po zápase Magard.

Diváky v aréně rozvášnil i souboj, ve kterém se předvedla nejznámější česká bojovnice Lucie Pudilová. Ta se jako první a doposud jediná Česka v minulosti podívala do slavné UFC. Odvetu s Martou Waliczekovou vyhrála Češka na body. Tři kola nerozhodla a na řadu museli přijít bodový rozhodčí. Pudilová tak Polku i napodruhé porazila velmi těsně. „Marta má dobrý postoj, takže zápas nešel ukončit. Musela jsem začít s wrestlingem a vzít jí na zem,“ prozradila Pudilová.

Ačkoliv tento boj nepatřil mezi hlavní zápasy večera u diváků zvítězil. Po třech letech se do klece vrátila legenda českého MMA Jaroslav „Jubox“ Pokorný. Miláček pardubických fanoušků, už před zápasem sdělit, že si šanci bojovat doma nemohl nechat ujít. Naposledy v Pardubicích zápasil v roce 2018, poté se na zranil. Tentokrát se v kleci potkal s Milošem Janičičem z Černé hory. Přestože se Pokorný vzdal 17 sekund před koncem, halou se ještě dlouho ozývalo „Jubox“, pro diváky byl vítězem. „Je to nádhera. Život v oktagonu je úžasný, děkuji fanouškům,“ řekl bezprostředně po zápase Pokorný. Moderátorovi nezbylo nic jiného než zahlásit, že Pokorný je zpět!

Nádherný boj předvedl i Jakub Bahník. Ten měl právem ruku nahoře už po necelé půl minutě boje. Český zápasník britského soupeře trefil tvrdým kopem, tak že šel ihned k zemi. Bahník si tak vysloužil výkon večera.

Enteria arena se otřásla v základech, když pořadatel zveřejnili pozvánku na další akci. V prosinci se v pražské O2 aréně představí Patrik Kincl. Po více než dvou letech se chystá na vrchol sezony bojových sportů v Česku. V souboji se Samuelem Krištofičem nahradí zraněného Karlose Vémolu.

Svět MMA ukázal fanouškům emoce v oktagonu i mimo něj. Příběhy zranění, návratů i odvet. Fanouškům už dávno nejde jen o pěsti a krev. Česká špička předvedla profesionální sport. A Pardubické publikum se zápasníkům odvděčilo bouřlivou atmosféru.

Výsledky:

Václav Holota vs. Christian Valencia Vítěz: Holota 3. kolo submise (standing rear-naked choke)

Jakub Bahník vs. Ashleigh Grimshaw Vítěz: Bahník 1. kolo KO (údery a kop)

Olga Rubin vs. Priscila de Souza Vítězka: Rubin 2:1 na body

Jorick Montagnac vs. Pavol Langer Vítěz: Montagnac 3:0 na body

František Fodor vs. Matouš Kohout Vítěz: Kohout 2. kolo TKO

Jaroslav Pokorný vs. Miloš Janičić Vítěz: Janičić 3. kolo submise (heel hook)

Rafael de Sousa Xavier vs. Daniel Toledo Vítěz: Xavier 2. kolo TKO (údery)

Zdeněk Polívka vs. Robert Bryzcek Vítěz: Polívka na body

Lucie Pudilová vs. Marta Waliczek Vítěz: Pudilová 2:1 na body

Filip Macek vs. Jonas Magard Vítěz: Magard na body, stává se šampionem bantamové divize