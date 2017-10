OBRAZEM: Pardubicemi prošel rej příšer

Pardubice - Večerní centrum města opanoval Maskwalk - průvod pohádkových i děsivých postav.

Mrtví i nemrtví, klauni víly, bánší, příšery, Joker, Zaklínač a jeden Rampelník. Pestrá paleta masek se večer proháněla centrem Pardubic. Ať už se jen podívat nebo přímo se zúčastnit na prvního ročníku této akce vyrazilo přes dvě stovky lidí.



Sama akce vznikla čistě z nadšení. "Před dvěma lety jsme se s kamarády domluvili na domovní párty a nakonec to přerostlo aaž v tohle. Přišlo nám škoda neudělat to pro všechny a ty lidi to dnes viditelně bavilo," pochvalovali si Michal Bednařík a Matěj Joudal, organizátoři akce.



Nutno říci, že první ročník tohoto průvodu táhl zájemce napříč genracemi. Od obyčejných kupovaných masek někteří strávili výrobou notnou kupu času. Například skupina kolem nákupního vozíku s "přepůlenou" dívkou, ze které koukala jen horní polovina trupu, či zvláštní obludná monstra na čtyřech končetinách.



"Nahlásilo se nám přes facebook kolem devíti stovek lidí, počasí v tom trochu zahrálo, ale kolem dvou tří stovek lidí tu nakonec bylo, což považujeme za obrovský úspěch. Záměr byl udělat to otevřené pro kohokoliv. Je to jedno, ať je to nemrtvej, živej nebo pohádkovej. Všechny bereme a plánujeme akci příští rok zopakovat a chceme i bohatší program," slibují napřesrok Michal Bednařík a Matěj Joudal.