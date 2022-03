„Mám práci v Lanškrouně a na kamarádky, když bude potřeba, předám kontakt, aby taky mohly pracovat. Na hranicích problémy neměly. Už na Ukrajině se domluvily s člověkem, který jim poskytl ubytování v Ústí nad Orlicí,“ podotkla Anastásia.

Psali jsme:

FOTO, VIDEO: V asistenčním centru pro uprchlíky v Pardubicích je hlava na hlavě

Nyní se ženy přesunou do nového bydliště a budou čekat, co se bude v jejich domovské zemi dít. „Budou tady minimálně tři měsíce a uvidí se, jak to bude na Ukrajině, jestli se budou moci vrátit,“ popsala Anastásia.

V krajském asistenčním centru je 24 hodin denně přítomno šest policistů, další pracovníci, jako jsou tlumočníci či psychologové, jsou na místě dvanáct hodin. Největší nápor bývá ráno, přes den postupně opadá, ale v centru se každou hodinu dá potkat několik cizinců, kteří čekají na vyřízení dokladů. Na místě se mohou vyfotit na pas a vízum, dostanou zde občerstvení, nějaké oblečení pro děti a další potřebné věci.

Černobyl je bez elektřiny. V Černigovské oblasti podle úřadů hoří několik vesnic

„Tendence počtu registrovaných lidí je vzrůstající. Z nějaký zhruba 150 lidí, kteří přišli první den, kdy se otevíralo, to šlo přes tři stovky až na 775 lidí, kteří byli odbaveni v pondělí,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Dalším uprchlíkům, tentokrát rodině s dětmi, pomáhal s doklady Slovák Marcel. „Manželka je Ukrajinka, žijeme tu dlouhodobě, máme tu konexe a znalosti. Rodina, které pomáhám, přijela dnes v noci. Na hranicích museli přespat na ukrajinské straně,“ řekl Marcel.

U Litomyšle nafta za 55 a natural za 53 korun. Ceny na pumpách lámou rekordy

Při registraci museli řešit i drobné problémy. „Čekáme tu asi hodinu. Nejdřív jsme dokumenty vyplnili v ukrajinštině a bylo to potřeba napsat česky, latinkou, tak jsme se museli vrátit a přepsat to. To jsme nevěděli,“ uvedl Marcel.

Před válkou rchá také Natálie z přímořského města Čornomorsk na jihozápad od Oděsy, která přijela s dětmi a kamarádkou. V Česku zatím neměli žádné potíže. „Na hranicích šlo vše normálně, lidí bylo hodně, ale prošli jsme bez problémů,“ řekla Natálie, s tím že v krajském centru vše probíhalo seriózně.

Boj proti spalovně pokračuje. Ministerstvo vrátilo dokumentaci k přepracování

Chvíli na to si pro Natálii a její rodinu přišel policista, který je dovedl za hasiči k autům, odkud společně s další rodinou odjeli do nového bydliště.

Administrativu a všechny potřebné úkony na místě zajišťuje policie a hasiči. „Kromě cizinecké policie je na místě správa uprchlických zařízení. Mají tam tlumočníky, případně i psychology. Odtamtud jdou cizinci na stanoviště hasičů a ti zajišťují humanitární pomoc a asistenci při hledání ubytování, pokud ho zatím nemají,“ vysvětlila Janovská.

Na Pardubicku roste kvůli válce na Ukrajině zájem o zbraně a vojenský výcvik

První věc, kterou si musí cizinci zajistit, je bydlení. Někdy ho mají už dopředu domluvené s rodinou a kamarády v Česku, případně jim s hledáním pomohou přítomní hasiči, kteří je mohou také na místo bydliště zavézt. Poté následují další úkony, kterými musí cizinci projít.

„Provádíme bezpečnostní prověrku, jestli ten člověk není v pátrání, a provádíme registraci. Ta je podmíněná tím, že už musí mít zajištěný pobyt. V rámci nouzového stavu můžeme dělat i činnost dalšího stanoviště oddělení, azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, což první dny nebylo možné,“ popsala Janovská.

Putinovo písmeno "Z": Objevilo se na pardubickém nádraží při příjezdu Ukrajinců

Uprchlící dostanou takzvané vízum strpění a následně mohou pokračovat dál a mohou požádat zdravotní pojišťovnu o pojištění. "S tím jdou na úřad práce, který je zaregistruje. Ty, kteří mohou pracovat, tam zaevidují jako uchazeče a vyplácejí jim jednorázové dávky nouze,“ vysvětlila další postup policejní mluvčí.