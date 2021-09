"Byl jsem už snad ve všech koutech okresu a je to velká bída. Jel jsem i k Poličce a taky nic," posteskl si Roman Krátký z malé vesnice na Chrudimsku. Stále věří, že pravá houbařská sezona ještě začne. "Nechci v zimě vařit bramboračku s hlívou nebo žampiony. Lesní houby ničím nenahradíš," zdůraznil.

Jiří Laštůvka Kudláček sbírá často houby, které ostatní označují jako "prašivky". Třeba z mlženek připravuje skvělé utopence. Podívejte se do jeho košíku! | Foto: Archiv

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.