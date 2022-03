"Strážníci doprovodili autobus HZS Pardubického kraje do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, které zřídil Pardubický kraj a kde jsou lidem vystavovány potřebné vstupní dokumenty. Děkujeme za podporu i našemu kamarádovi z Ukrajiny, který se po boku dalších tlumočníků spolu s námi ráno zapojil do pomoci a zodpovídání všech možných dotazů. A nebylo jich na místě zrovna málo," uvedl Jiří Sejkora, mluvčí Městské policie Pardubice.

Většina z lidí z pondělního ranního vlaku v Pardubicích nezůstala. Část z nich pokračuje dál do Prahy, někteří za příbuznými a známými do jiných měst, nebo do Německa.

"V tuto chvíli ale je pro ně časově výhodnější vyplnit potřebné dokumenty v Pardubicích, protože pražské asistenční centra jsou v tuto chvíli přetížená, dodal Sejkora.