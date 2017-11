OBRAZEM: Vepřové hody ve Starém Mateřově

Pardubice - V konečné podobě by se lidé po Labské cyklostezce měli dostat od pramene Labe až do Hamburku. V Pardubickém kraji je zatím vybudováno jen několik kilometrů, a to z Pardubic do Brozan. Usilovně se ovšem pracuje na přípravách výstavby celého úseku, který vede Pardubickým krajem.