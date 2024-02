Z obrazů Václava Sádovského vyzařují především barvy. Jsou vyjádřením přirozené radosti z krásy, která nás obklopuje. Přesvědčit se o tom můžete v pardubické galerii Mázhaus.

Obraz. | Foto: archiv Mázhaus

Výstavu obrazů Václava Sádovského s názvem Barevné imaginace si můžete prohlédnout v prostorách galerie Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.

Václav Sádovský se narodil v roce 1947 ve Svratce na Vysočině. Od raného mládí jej přitahovalo výtvarné umění. Inspiroval se tvorbou van Gogha, Gauguina, Picassa, ale i českých výtvarníků Josefa Čapka, a Bohumila Kubišty. Absolvoval tříletý kurz figurální kresby u Františka Nedvěda v Praze.

My umíme učivo vysvětlit „po našem“, říká student, který vymyslel Doučebnici

Z obrazů Václava Sádovského vyzařují především barvy. „Maluji tak, jak cítím," říká Václav Sádovský. „Nechci diváka nutit k meditacím o duchovním rozměru, ani mu neslibuji proniknutí do podstaty světa. Mé obrazy jsou vyjádřením přirozené radosti z krásy, která nás obklopuje a kterou ve chvatu každodenních starostí mnohdy neprávem opomíjíme," dodal malíř.

Preferuje malbu olejovými barvami. „Způsob nanášení barev volím podle podkladu a záměru. Na velké hladké plochy používám špachtle, strukturovaný povrch pokrývám štětcem. Většina mých obrazů je malována v několika vrstvách barev," říká Václav Sádovský.

Výstava Barevné imaginace potrvá do 3. března a vstup na ni je zdarma. Mázhaus má otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 13 a od 14 do 18 hodin.