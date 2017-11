Obyvatelé okolí Parama se musí připravit na možnost evakuace

Pardubice - Obyvatelé okolí areálu Paramo a všichni, kdo se v této části Pardubic pohybují, se musí připravit na možnost, že budou v nadcházejících dnech narychlo evakuováni. Pyrotechnickým průzkumem a průzkumnými vrty totiž začne v příštím týdnu v areálu Paramo druhá etapa sanačních prací.

Paramo Pardubice.Foto: archiv

V této lokalitě je reálná možnost nálezu nevybuchlé letecké munice z 2. světové války. Pokud by k nálezu došlo, muselo by město zahájit evakuaci osob v okruhu až 1100 metrů od místa nálezu.



„Možnost nálezu nevybuchlé letecké pumy je stále poměrně vysoké. Rafinerie, bývalé Fantovy závody, byla několikrát terčem spojeneckých náletů na sklonku 2. světové války. Naposled byla nevybuchlá letecká puma nalezena v roce 1995 právě uvnitř areálu. To, že se při nedávných stavebních pracích v území kolem Parama žádná nevybuchlá munice nenašla, neznamená, že je toto území "čisté". Proto musíme být připraveni na to, že budeme muset evakuovat značné množství obyvatel žijících v okolí, ale také školy a školky, nádraží, letiště a podobně,“ řekl primátor Pardubic a předseda bezpečnostní rady města Martin Charvát.



Sanace začne v pondělí 6. listopadu a její první část potrvá do pátku 10. listopadu. „V uvedeném týdnu bude provedeno šest vrtů do hloubky šest metrů. V prosinci a lednu pak budou sanační práce pokračovat skrývkou zeminy na celé ploše do hloubky cca 2 metry. Po celou dobu budou na výkopové práce dohlížet pyrotechnici, jejichž úkolem je minimalizovat případné riziko iniciace munice,“ řekl Jiří Kyncl, vedoucí oddělení krizového řízení pardubického magistrátu.