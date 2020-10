Chystal se odjet pryč, nakonec ale Vítězslav Brak zůstal v Dolní Rovni, aby mohl držet pohotovost kvůli hrozícím povodním. Sklepy místních domů se totiž včera ráno začaly plnit vodou, letos už podruhé. „Když jsme šli před půlnocí spát, byla hladina potoku na 70 centimetrech, ráno už byl vyhlášen třetí stupeň. Chystáme se do sklepa odsávat vodu, aby nás to nevytopilo úplně,“ popsal ráno Brak.

Lodrantka se táhne podél několikakilometrové obce, drobný potok se během jedné noci přeměnil na širokou řeku, která se začala vylévat do zahrad. Mezi hladinou a mosty zbývalo jen několik málo centimetrů. Pracovníci obce s hráběmi a lopatami tyto prostory čistili od větví a náplavů, aby voda mohla plynuleji protékat. Od brzkých ranních hodin byli na nohou jak hasiči, tak krizový štáb včetně starostky Ivy Vinařové. Po páté hodině zněly obcí sirény. „Nechtěli jsme budit lidi zbytečně brzy, ale zase jsme museli myslet na to, aby stihli udělat nějaká opatření, aby co nejvíce uchránili svůj majetek,“ vysvětlila Vinařová. V 5:15 byl vyhlášen třetí povodňový stupeň, během rána voda ale o pár centimetrů klesla.

Zdroj: Deník/Lada Součková

I tak se celá obec dál připravovala na to, že Lodrantka se opět vylije. „Žádala jsem o pytle a písek, něco už máme připraveno, jsme ve střehu. Zatím je drobný rozliv v zahradách, ale uvidíme, co s tím udělají další deště,“ dodala starostka.

OBDOBNÁ SITUACE

Je to přitom jen pár měsíců od chvíle, kdy byli místní ve stejné situaci – Lodrantka zaplavila domy, zahrady a ulice letos na konci června. „Nemohli jsme se dostat ani do práce, všechny cesty byly zavřené a teď to hrozí znovu,“ povzdechl si Brak.

Podle vedení obce je na vině nedostatečné čištění potoku a jeho zanášení. Starostka proto opakovaně jedná s Povodím Labe, místní píší petice. „Povodí na to tady kašle celá léta, potok je zanesený a oni ho čistí nesystematicky odspodu, takže se to hned zase zanáší,“ postěžoval si jeden z občanů, zatímco pozoroval, jak se voda blíží k jeho stodole.

Povodí Labe se hájí tím, že údržbu provádí celoročně a za poslední roky několikrát v potoku odstraňovalo sedimenty. „Odmítáme, že by povodňová situace a následné škody v obci Dolní Roveň byly způsobeny nebo zhoršeny nedostatečnou údržbou vodních toků,“ uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová s tím, že na jaře byla spousta domů zatopená vodou stékající z polí, která se až následně vlila do Lodrantky.

Nedávno také Povodí Labe vyřezávalo dřeviny na březích. „Včera honem štěpkovali nařezané větve, aby na toku nevytvořily překážky. Něco už udělali, ale je to málo, potřebuje to velké čištění. Volala jsem jim, ať se přijedou podívat, tohle není možné. Letos jsou to už druhé povodně,“ řekla Vinařová.