/ANKETA/ Pardubice se mohou pochlubit novým uměleckým přírůstkem – ocelovou sochou koně od významného českého umělce. Dílo bude zdobit louku u zámku po dobu jednoho roku.

Cestu na pardubický zámek nově zdobí socha koně v nadživotní velikosti. Stojí na louce mezi Příhrádkem a zámeckými valy. Téměř třímetrová ocelová socha od renomovaného umělce Michala Gabriela tu zůstane minimálně rok.

Michal Gabriel je český sochař a vysokoškolský pedagog, který vede Ateliér sochařství na Fakultě umění VUT v Brně. Je držitelem ceny Jindřicha Chaloupeckého (za rok 1994), která je udělována významným českým umělcům do 35 let. Svá díla vystavoval v Evropě i v USA.

V březnu letošního roku oslovila pardubickou radnici trutnovská galerie EPO1 s nabídkou bezplatné výpůjčky sochy koně od významného českého sochaře. „Rozhodování z naší strany nebylo zdlouhavé, neboť je tato socha primárně určena do veřejného prostoru města, což nám zapadlo do dlouhodobého plánu umístit do Pardubic umělecký atribut koně, který je pro naše město tak typický,” řekla náměstkyně primátora Pardubic zodpovědná za kulturu Jiřina Klčová.

Oddělení kultury pak společně se Službami města Pardubic vybralo dvě lokality, kam by se socha mohla umístit. „O finálním místě rozhodl sám Michal Gabriel, který si obě místa přijel prohlédnout. Volba tak padla na zelenou plochu mezi Příhrádkem a zámeckými valy,” komentovala výběr místa Jana Fiedlerová, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu. Umístění uměleckého díla se konzultovalo i s architektem Tomášem Jiránkem, který je autorem revitalizace Tyršových sadů.



Město zaplatilo náklady na převoz díla a manipulační prostředky, které byly nutné k umístění na louku, a uhradilo také pojištění sochy. Dohromady se jedná o necelých 40 tisíc korun. Socha ocelového koně tak minimálně na jeden rok rozšíří stávající umělecká díla v ulicích Pardubic.

Takových děl je v Pardubicích okolo 350, jedná se například o sochy, plastiky, mozaiky, ale i pamětní desky či drobné sakrální stavby. Umělecká díla ve veřejném prostoru Pardubic jsou zmapována v Kulturní mapě na webu města.

