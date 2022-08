Očkovací kamion přiveze do Pardubic posilující dávku proti covidu-19

V příštím týdnu přijede do Pardubic opět očkovací kamion. Zájemci mohou přijít v pondělí 15. srpna nebo v pátek 19. srpna od 9 do 17 hodin. V sobotu 20. srpna bude kamion fungovat pouze od 9 do 14 hodin. Pro očkování třetí a čtvrtou dávkou si lidé mohou přijít před budovu Sokola v Jiráskově ulici. Místo bude v režimu walk-in, tedy bez nutnosti předchozí registrace a pouze pro osoby starší 18 let.

Očkování proti koronaviru. Ilustrační snímek | Foto: ČTK