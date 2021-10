„Co se týče dalšího vývoje, lze v tuto chvíli jen těžko předjímat, nicméně nemocnice mají zpracovaný plán a jsou schopné do 24 hodin přejít do covidového režimu,“ sdělila Frýdová.

Pardubický kraj hlásí za poslední týden 124 potvrzených případů. V sousedním Královéhradeckém kraji bylo v posledním týdnu 120 lidí s prokázaným onemocněním covid-19. Nejvíce sledovaní jsou lidé nad pětašedesát let.

„Třetí dávka vakcíny se podala jen ojediněle. Šlo především o seniory a zatím se jedná počty v řádu jednotek,“ dodal Barták. Od začátku října se v kraji naočkovalo 2 276 lidí. Vakcínu dostaly především děti ve věku dvanáct až patnáct let.

Zdravotníci stejně jako v předešlých měsících očkují bez předchozí registrace. První zastávkou se stal obecní úřad v Kladrubech nad Labem, kamion bude dále pokračovat do Vysokého Mýta, Sloupnice, Žamberku nebo Dolní Moravy. „Nyní využíváme menší variantu očkovacího kamionu, který se vrací na trasu po menších obcích,“ zmínil mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Ve čtvrtek 7. října se očkovalo v Kladrubech nad Labem. Očkovací kamion se vrátil do Pardubického kraje. | Foto: Deník/Nikola Remešová

