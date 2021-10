„Věřím, že nová spojení do těchto krásných ukrajinských destinací budou úspěšná a to z obou směrů“ sdělil ředitel pardubického letiště Ivan Čech.

WizzAir novými linkami reaguje na dohodu o otevřeném nebi mezi Ukrajinou a Evropskou unií, která byla podepsána 12. října. Tato dohoda ukončí dosud omezený provoz, kdy byl počet dopravců mezi Ukrajinou a letišti v EU regulován. Dopravce na své ukrajinské základny v Kyjevě a Lvově umístí sedm nových letadel a již oznámil otevření 27 nových linek, mezi kterými figurují i ty do Pardubic.

Do Oděsy i Charkova by aerolinka měla létat vždy dvakrát týdně, linku do Charkova spustí v červnu a do Oděsy začne přepravovat cestující v červenci. „Letecká doprava se bude s dopady koronavirové krize vyrovnávat ještě dlouho. O to víc mě těší, že se podařilo otevřít další nová přímá spojení z pardubického letiště i v této složité době,“ poznamenal Čech.

Nové linky



Do Charkova bude WizzAir létat ve čtvrtek a v neděli v 7:10.



Do Oděsy se bude létat v úterý a sobotu v 8:25.



Ceny jednosměrných letenek na webu dopravce začínají na 650 korunách.

Kromě nových linek by měl WizzAir také rozšířit spojení do dvou stávajících destinací. Na kyjevské letiště Žuljany nyní létá z Pardubic třikrát týdně, od července by to mělo být čtyřikrát. Dvě týdenní rotace do Lvova se už od listopadu rozšíří o jeden let a od června by měla aerolinka provozovat čtyři lety týdně.

Vzhledem k tomu, že další nízkonákladová společnost Ryanair už prodává letenky na příští rok na svou sezonní linku do španělského Alicante, mohlo by mít o letních prázdninách 2022 letiště celkem 13 pravidelných letů týdně.

„Nejen díky novým linkám, ale také díky cestovním kancelářím očekáváme, že se počet odbavených cestujících v příštím roce oproti původnímu předpokladu zvýší,“ poznamenal ředitel letiště.

Také pardubické letiště tvrdě zasáhla koronavirová opatření, která především v loňském roce téměř uzemnila leteckou dopravu. Letišti loni ubylo 66 procent odbavených pasažérů. „V porovnání s ostatními českými letišti byl ale procentuální pokles cestujících v Pardubicích nejnižší,“ uvedl před časem předseda představenstva East Bohemian Airport Petr Juchelka.