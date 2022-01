Studenti opatření moc nechápou. „Je to velmi nepříjemné, nevíme, proč jiné kulturní akce probíhat mohou a plesy ne. Znamená to pro nás přeložení na jiný termín. S kapacitou 100 lidí to opravdu nemá cenu pořádat,“ uvedl zástupce studentů a pořadatel plesu pardubické konzervatoře Filip Kuchárik.

Psali jsme:

Zatančily si jen hvězdy v televizi. Další plesová sezona je na odpis

Ředitel svitavského gymnázia Milan Báča uvedl, že na jejich škole si pořádají maturitní plesy zásadně studenti sami. „Letos připravovaly tři maturitní třídy celkem tři plesy. O přesunutí jednoho plesu jsem se dozvěděl od studentů už před Vánocemi. Minulý týden mi studenti dalších dvou tříd sdělili, že ples přesouvají na pozdější dobu,“ řekl Báča.

Na Střední škole uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí měli mít ples poslední pátek v lednu. Nakonec ho přesunuli na 11. března. „Shodli jsme se na tom se studenty. Minulý rok se u nás žádný maturitní ples nekonal, vzhledem ke covidu to nebylo možné,“ uvedla třídní učitelka Veronika Novotná.

Chcete se brát? Svatby online jsou mimo provoz

Maturitní ples je pro mnoho studentů důležitá životní událost, kterou provází mnoho příprav. S tím souvisí i koupě nebo půjčení šatů. Kateřina, která si nepřála uvést celé své jméno, pro svou dceru, studentku stavební školy, zamluvila šaty. Předem musela uhradit rezervační poplatek 3000 korun. „Ples ale zrušili a paní nám poplatek nevrátí. Nabídla, že ho může využít někdo jiný, ale kde mám někoho hledat,“ povzdechla si.

Zda se ples přesune na jiné období, zatím nikdo neví. „To je na dětech. Ale jelikož teď mají v hlavě maturitu, tak už ples neřeší,“ doplnila Kateřina.