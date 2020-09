Ředitelka Letiště Pardubice Hana Šmejkalová ve své funkci brzy nejspíš skončí. Zastupitelé jí ve čtvrtek v noci kvůli několika přešlapům vyslovili nedůvěru a chtějí, aby došlo k jejímu odvolání. Server Zdopravy.cz upozornil na to, že si ředitelka přes špatný ekonomický stav společnosti schválila odměny ve výši čtvrt milionu korun a pořídila si nové auto.

„Společnost hospodaří se zápornými čísly, je dotovaná z veřejných prostředků a zaměstnanci si sami hlasují o odměnách a kupují nové automobily, takového zaměstnance bych ve své společnosti nechtěl,“ postavil se proti ředitelce zastupitel František Brendl (Pardubáci společně), který s Martinem Kolovratníkem (ANO) vyslovení nedůvěry navrhl.

Odměny za nové linky

„Ze strany vedení došlo k nepochopení vážnosti situace. Při tandemu paní ředitelky a pana Juchelky není letiště v dobrých rukou,“ dodal Brendl. Právě předseda představenstva Petr Juchelka přišel kroky vedení společnosti zastupitelům vysvětlit.

Odměny měla ředitelka dostat údajně za to, že se jí podařilo domluvit tři nové linky, za každou by si přišla na 75 tisíc korun. „Členové nepochybovali o tom, že otevření linek má pro společnost ekonomický přínos, ani o tom, že se o ně zasloužila ředitelka,“ vysvětlil Juchelka.

„Podařilo se jí získat nové linky, je to šikovná holka, ale to je její práce a bere za ni plat,“ odvětil Brendl.

Zastupitelé to zejména v době, kdy se letiště snaží šetřit, kde se dá, a opakovaně žádá kraj a město jako investory o podporu, vidí jako nepřijatelné. Přestože návrh na odměny měli ještě schvalovat investoři, zastupitelé nemohli přenést přes srdce ani to, že Šmejkalová se nezdržela hlasování a odměny si sama přiklepla. Stejně tak si zakoupila nový vůz, jelikož ten starý byl poruchový. Šmejkalová tak z peněz letiště koupila Superb, její manažerská smlouva ji ale opravňuje ke koupi vozu Octavia nebo auta podobné cenové relace a technických parametrů. „Vozy třídy Octavia řadí výrobce do střední třídy, Superb řadí do vyšší střední třídy, není to tedy o kategorii výš,“ obhajoval ji Juchelka. Ani tím ale zastupitele neuchlácholil.

„Právně je to možná v pořádku, eticky je to ale za hranou. Chceme vyslovit paní ředitelce nedůvěru,“ prohlásil Kolovratník a tak se také stalo. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo 24 z 32 přítomných zastupitelů. Rada města tak má za úkol pověřit členy představenstva společnosti odvoláním ředitelky a vypsat výběrové řízení. Šmejkalová včera redakci Deníku nezvedala telefon.