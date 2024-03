Vedle popelnic někteří Pardubáci klidně hodí starý gauč nebo lednici. Boj proti černým skládkám u kontejnerových ohrádek v Pardubicích je nekonečný. Řešením by mohla být instalace kamer městské policie.

Nepořádek kolem popelnic je v Pardubicích častým jevem. | Foto: Město Pardubice

Nábytek, koberce, domácí spotřebiče a další odpad se často válí okolo veřejných popelnic. Nepatřičné odhazování velkoobjemového odpadu je v Pardubicích stále větší problém, přestože Pardubáci mají k dispozici devět separačních dvorů.

„Nesprávné třídění a hromadění odpadu podél popelnic je problém. Snažíme se třídění odpadu co nejvíce usnadňovat doplňováním dalších kontejnerů do již existujících kontejnerových stání nebo vyhledáváním vhodných míst k založení zcela nových kontejnerových stání v lokalitách, kde chybí, nebo jsou nedostatečné,“ informovala náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová.

V současné době město ve Svítkově a v Popkovicích spouští pilotní projekt door to door. Princip tohoto systému svozu odpadů spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění plastu a papíru u svého domu. „Nicméně v případě velkých kusů nábytku a oblečení stále platí, že patří na sběrný dvůr a těch máme v Pardubicích hned devět," dodala Jiřina Klčová.

Největším incidentem ukradená šála. V devadesátkách by na ní nepřítele uškrtili

Odkládání odpadu podél popelnic je problém nejen z hlediska estetiky, ale i bezpečnosti. Odpad přitahuje myši, potkany a jiné nežádoucí živočichy, může se stát ohniskem kontaminace a překáží chodcům i řidičům aut. „Nepořádek kolem kontejnerů na komunální odpad se bohužel týká naprosté většiny stanovišť po celém městě. Část občanů si možná dosud mylně myslí, že tato místa slouží i k odkládání velkoobjemového odpadu, jako je nábytek, koberce, pneumatiky, lednice či pračky. U některých je to ale obyčejná lenost a neochota odvézt tento odpad do separačních dvorů, kde ho občané Pardubic mohou odložit zdarma,“ uvedl starosta městského obvodu Pardubice II Radek Hejný.

Starosta Hejný by se přimlouval by se za to, aby jednotlivé separační dvory byly otevřeny více dnů v týdnu a provozní doba se ve všední dny prodloužila až do 18. hodiny. „Boj proti černým skládkám u kontejnerových ohrádek není jednoduchý a řešením by byla instalace kamer městské policie," dodal starosta Hejný. Reálně však tyto kamery dokáže radnice instalovat pouze u zlomku kontejnerových stání a pokud pachatel nepřiveze odpad autem, je těžké ho identifikovat.

Pardubice postaví ZUŠ pro více než tisíc dětí. Bude mít střešní terasu i kavárnu

Separační dvory jsou k dispozici pro občany Pardubic a okolních obcí pro likvidaci velkého odpadu, nebezpečných látek, elektrozařízení a dalších materiálů, které nelze zahrnout do běžného komunálního odpadu. Ve městě je celkem devět separačních dvorů: Svítkov, Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubičky, Rosice nad Labem, Ohrazenice, Na Staré poště a v Polabinách v Lonkově ulici. Od pondělí do soboty je každý den otevřeno hned několik z nich. Provozní doba jednotlivých dvorů je uvedena ZDE.

„Na separačních dvorech je možné odkládat všechny druhy odpadu jako papír, sklo, plasty včetně tetrapakových obalů, kovy, stavební suť, velkoobjemový odpad, vyřazenou elektroniku, pneumatiky - mimo Polabin a Pardubiček, dále jedlé oleje a tuky, zeleň a větve v Polabinách je z kapacitních důvodů možné odložit pouze bioodpad v malém množství a také nebezpečné odpady, opět mimo Polabin,“ popsala fungování sběrných dvorů ředitelka Služby města Pardubic Klára Sýkorová. Eternit, lepenka, škvára, Ytong a porobeton jsou přijímány pouze na středisku pro nakládání s odpady v Dražkovicích.

Co kam patří?

Dalším velkým problémem v Pardubicích je třídění odpadu. Navzdory existenci barevně kategorizovaných popelnic stále dochází k nedodržování systému.

· modrá nádoba: určena pro papír a karton

· zelená případně bílá nádoba: slouží k třídění skla

· žlutá nádoba: vyhrazena pro plastové obaly, tetrapak a kovové obaly

· černá nádoba: určena pro směsný komunální odpad

· červená nádoba: pro odkládání jedlých olejů a tuků

· hnědá nádoba: vyhrazena pro bioodpad, tyto nádoby jsou zamčené. Klíče zájemci obdrží na městském obvodu nebo ve Službách města Pardubic.

Mohlo by vás zajímat: Záchrana nebo demolice? Zastupitelé musí rozhodnout o budoucnosti Brány borců