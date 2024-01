Hokejoví fanoušci teď zřejmě budou moci sledovat, jaká bitva se rozhoří na půdě pardubické radnice. Vypadá to, že prodej zbytku hokejového klubu nebude vůbec jednoduchý. Ve hře je totiž i otázka, kdo zaplatí kumulovanou ztrátu klubu ve výši 77 milionů korun. Podle akcionářské dohody je za hospodaření klubu zodpovědný jeho majoritní akcionář, kterým je společnost Petra Dědka. Jediné, kdy by po městě mohl chtít zaplatit ztrátu, je případ zásahu vyšší moci.

Navíc se zdá, že mu pardubičtí politici vyjdou vstříc. Na svém poslední jednání zastupitelstva si jednomyslně schválili souhlas s odprodejem zbytku akcií hokejového Dynama. Všech 37 přítomných zastupitelů odhlasovalo, že se akcie budu prodávat jen na základě odborného odhadu. A v tom by mohl být háček.

Na začátku roku majitel hokejového Dynama Petr Dědek s úsměvem prohlašoval, že by hokej v Pardubicích dělal raději bez politiků. Mnoho lidí to vnímalo spíše jako nadsázku. Teď už je jasné, že to většinový majitel hokejového klubu myslel zcela vážně.

Vedení města si stojí za tím, že svůj podíl 46 procent akcií prodá pouze na základě odborného odhadu a že klub musí navíc doložit, jaká vyšší moc měla uvedenou ztrátu způsobit.

„Myslím si, že my, s péči řádného hospodáře, jinak než tímto postupem jednat nemůžeme. Na dotaz, jakou část z té kumulované ztráty způsobila vyšší moc, abychom to měli logicky vyčíslené, jsme dostali odpověď, že to není na pořadu dne a oni takovou povinnost nemají,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal (ANO), který dodal, že většinovému majiteli klubu Petru Dědkovi se nezamlouvá ani návrh na znalecký posudek.

Na dotazy redakce mluvčí Dynama Jan Mroviec vzkázal, že Petr Dědek aktuálně situaci nechce komentovat.

Pardubická radnice souhlasila s odprodejem Dynama. Chce si nechat ocenit jeho akcie.

Už dříve ale do médií Dědek řekl, že radnici nabízí jiné řešení.

„My jsme to řekli politikům jednoznačně - my si ztrátu zaplatíme ze svého, a klub si tak převezmeme. Já rozhodně nebudu platit radnici za akcie klubu. Všechny peníze, které do toho dám, skončí v Dynamu, ne na radnici. Bude to složité,“ řekl pro MF Dnes vrchlabský miliardář. V opačném případě po radních chce, aby se na hrazení ztráty podíleli ve výší svého akcionářského podílu, což znamená 35 miliony.

To potvrdil i primátor města s tím, že radnice na jeho plán ale přistoupit nechce.

„Jediné, co jsme od protistrany slyšeli je, že „my zaplatíme celou ztrátu, vy nám odevzdáte klub“. My říkáme, že to udělat nemůžeme,“ zjednodušeně vysvětlil Nadrchal.

Opozičník Karel Haas navíc zastupitelům připomněl, že jinou možnost vedení města ani nemá.

„Není to nic jiného než další pokračování úplně nesprávného postupu. Usnesení mluví o tom, že pokud se budeme akcií zbavovat, tak se jich zbavíme za cenu oceněnou znaleckými posudky. Prosím vás, podle zákona o obcích nám povinnost prodávat majetek města za cenu obvyklou nebo za expertní odchylku, která musí být odůvodněna, tak to nám všem ukládá zákon, na to nemusíme přijímat usnesení,“ připomněl zastupitelům Haas (ODS).

Opozici pak také vadí, že vedení města na převodu akcií i hrazení ztráty nenašlo shodu dříve. „Jestliže jsme měli, s prominutím, nabito vůči panu Dědkovi, díky žádosti o změnu územního plánu, tak si myslím, že to jednání vyjednávací tým naprosto nezvládl,“ kritizoval vedení města Petr Klimpl (ODS).

Podle primátora jsou jednání s vedením klubu ale složitá.

„My jsme se dohodnout chtěli, jednání probíhala. Na dohodu ale musí být vždy dva,“ dodal Nadrchal. Obě strany teď čekají náročná jednání tak, aby našly shodu a případnou dohodu.

Třikrát po sobě v minusu

Zastupitelstvo města Pardubice schválilo vstup nového majoritního akcionáře do hokejového klubu Dynamo Pardubice v červnu 2020. Dohoda s městem je uzavřená minimálně na 15 let s opcí na dalších deset roků.

Ze sportovního hlediska Dědek Pardubice zachránil. Data ale také uvádějí, že společnost Hockey Club Dynamo Pardubice skončila v období od 1. května 2022 do 30. dubna 2023 ve ztrátě 53,7 milionu korun. Rok předtím činila ztráta 19,3 milionu, ještě o sezonu dříve měl extraligový klub ztrátu 16,9 milionu.