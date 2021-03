Pardubičtí městští strážníci poděkovali řidičům za to, že respektují zákaz jízdy přes zkratku k nemocnici a vůbec do Pardubiček přes dřevěný mostek na Vinici. Ten je určen jen pro vozy záchranky.

V Pardubicích začala oprava nadjezdu u nemocnice. Některé sanitky proto musí jezdit přes park na Vinici. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

"Baví nás vám přinášet dobré zprávy. Hlásíme, že v ulici Hlaváčova došlo k úpravě rychlosti. Po zrušení autobusové zastávky bylo původní omezení rychlosti na 30 km/h upraveno na současných 50 km/h, a to v místě, kde, probíhají stavební práce. Respektování rychlosti se v tomto úseku výrazně zlepšilo. A zprávy z okolí nemocnice jsou také potěšující. Za včerejší den máme čistou nulu. Trasu pro záchranky nevyužila žádná jiná vozidla a omezené parkování také respektujete. Chápeme, že poslední rok je náročný a různých nařízení je víc než dost. I z toho důvodu jsme neustále dopředu informovali o plánovaných kontrolách, kdy účelem nebylo nachytat co nejvíce řidičů, ale právě prevence a co nejméně přestupků. Děkujeme všem za dodržování těchto omezení," vzkazuje řidičům mluvčí MP Pardubice Lucie Klementová.