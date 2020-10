Ve štábu zazněla i myšlenka, že by ODS byla schopná sestavit středopravicovou vládu s Koalicí pro Pardubický kraj, Piráty a hnutím STAN. Lídr strany a náměstek hejtmana Michal Kortyš ale takový postup odmítl. „Pro mě to není téma,“ poznamenal Kortyš, který je zároveň senátorem a zisk hejtmanského křesla pro něj tedy není stěžejní.

Z odpovědí lídra třetí nejsilnější strany bylo znát, že pokračování stávající koalice je pro něj nejschůdnější varianta. „V koalici jsme za čtyři roky odvedli dost práce. Čekali jsme na volební výsledky, zda některá z koaličních stran nedostane od voličů stopku. To se ale nestalo. Teoreticky bychom my i ostatní mohli zkoušet jiné varianty, ale myslím, že koaliční práce by měla kontinuálně pokračovat,“ nechal se slyšet náměstek hejtmana pro dopravu.

S volebním ziskem byl Kortyš spokojený. „Polepšili jsme si. Abychom volby vyhráli, museli bychom přibrat do koalice ještě jednoho partnera. A to už bychom v tom dělali voličům guláš,“ dodal.