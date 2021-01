Mnozí se rozhodli si ho náležitě užít, a tak se v ulicích po celém městě začali objevovat sněhuláci. Všichni jsou bílí a studení, přesto jeden vyniká. Malý sněhuláček se totiž během noci ze čtvrtka na pátek objevil uprostřed frekventované Hradecké ulice a stojí ve středu čtyřproudé silnice. Nechybí mu ani fešný klobouček a větvičkové ruce.

Na fotografii ho zachytila Městská policie Pardubice. "Doklady má v pořádku, je to nějaký John Snow a ve Statutárním městě Pardubice se plánuje zdržet do první oblevy," komentovali to vtipně strážníci na svých sociálních sítích.