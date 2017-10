Odvolí všichni a zavřeme místnost dřív? To nepůjde

Pardubice - Volební komisaři navštěvovali s přenosnou urnou také domácnosti voličů, kteří si o to požádali. Jednalo se zejména o hůře pohyblivé seniory.

Úderem páteční druhé hodiny odpoledne se otevřely volební místnosti pro volby do Poslanecké sněmovny. Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Lidé, ke kterým jsme šli, na nás byli velmi milí a byli velmi vděční za to, že jsme k nim přišli a umožnili jim tímto způsobem volit. Jedna babička nás podarovala jablky, další nás zvala na kávu. Jednou se také stalo, že už nám chtěli zavřít dveře před nosem, když v tom se připomněla seniorka, která chtěla volit, že si donesení urny objednala, takže nás pustili její spolubydlící dále a ona mohla odvolit,“ popisuje zážitky z cesty páteční za voliči člen volební komise na ZŠ Bratranců Veverkových Vilém Kubáč.



Dlouhé chvíle, kterých ale není zatím letos tolik, si komisaři krátí například četbou. „Čtu si Remarquovo Nebe nezná vyvolených,“ řekl komisař Miroslav Hakl. Na ZŠ Dubina si komisaři krátili v pátek odpoledne čas teoretickými úvahami. Například, zda by teoreticky, odhlédnou-li od řeči zákona, mohli místnost uzavřít poté, co se dostaví všichni voliči zapsaní v jejich okrsku. „Ono by to nešlo i kvůli tomu, že nevíme, zda nepřijde někdo s voličským průkazem,“ shodli se komisaři.



Kolem sedmé hodiny večerní hlásily komisařky z jednoho volebního okrsku na ZŠ Bratranců Veverkových, že podle jejich neoficiální statistiky už odvolilo v jejich okrsku přibližně 38 % voličů. Vysoké volební účasti napovídal také fakt, že ačkoliv „provoz“ voličů ve škole poněkud prořídl, stále jich bylo i po sedmé hodině večerní dost. Mnoho lidí, kteří mířili k volbám, si houfů voličů povšimlo a komentovali tento fakt tím, že o volby je zájem. Jaroslav Praisler