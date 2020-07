Primátor Martin Charvát (ANO) se ohlédl za tím, jak město Pardubice a jeho občané prozatím zvládli koronavirovou krizi. „Mediální tlak centrálních médií na začátku vyvolal paniku, všichni jsme se na chvíli zastavili, ale pak mělo dojít k posunutí dopředu,“ zhodnotil Charvát.

Podle něj se to právě v Pardubicích povedlo, když lidé, záchranné složky, úředníci i vedení města dokázali na neočekávatelnou situaci rychle reagovat. Pardubáci se setkávali v malých skupinkách, aby šili roušky, nakupovali starším spoluobčanům a podobně. Zdravotníci, hasiči i policisté pracovali na pokraji svých sil, za což jim lidé hojně děkovali a tleskali z oken.

TICHÁ ARMÁDA

Poděkovat lidem v první linii chce také primátor, uznání si podle něj ale zaslouží i jiní. „Bylo perfektní vidět, jak zafungoval úřad a naši starostové i starostové okolních obcí. Spolupráce na této úrovni byla neuvěřitelná, protože to byla taková tichá armáda, která se nezastavila,“ popsal primátor.

Myslí si, že Pardubice v porovnání s ostatními městy, zejména například oproti Praze, z krize vyšly dobře. „Město začíná zase žít, restaurace se rozjíždějí, nadechují, nezaznamenal jsem, že by například někdo kvůli tomu zavřel hospodu. Když jsem se potkával se zástupci podnikatelské sféry v Pardubicích, čekal jsem informace, kolik lidí se bude propouštět, jaké bude omezování výroby, ale skončili jsme s tím, že firmy šlapou a je naopak nedostatek pracovních sil,“ dodal. Město se také snažilo podnikatele podpořit například odpuštěním nájmů.

Pozitivní podle něho je rovněž to, že se radnice i přes těžkou dobu dokázala vypořádat s dvěma klíčovými situacemi – najít spolehlivého partnera pro hokejový klub a také zahájit výběrové řízení na zhotovitele Letního stadionu. „Nyní je to mentální boj mezi námi politiky, jestli máme šetřit a čekat na druhou vlnu, nebo se vrátit do reálu, začít koukat dopředu a být spíš mezi posly pozitivních zpráv, tam já se zařazuji,“ vysvětlil primátor.

Mnozí z řad politiků, úředníků i občanů s ním ale optimismus nesdílí. Odborný posudek ukázal, že rozpočet města kvůli krizi přišel o 330 milionů korun a přestože stát dá městům 1200 korun na hlavu, což pro Pardubice znamená 110 milionů, bude mít město co dělat, aby tuto díru zalepilo. „Zatím před sebou nemáme soupis toho, jak budeme reagovat,“ upozornil zastupitel Karel Haas (ODS) a od primátora dostal odpověď, že v září město předloží kompletní přehled investic na další dva roky.

UTOPÍ ZBYTEK PENĚZ

Mezi ně se řadí i dlouho diskutovaný Letní stadion, jehož nákladnou revitalizaci doporučil ekonomický odbor odložit. Zastupitelé ale předkládanou zprávu odmítli vzít na vědomí. „Pokud přijde druhá vlna, z čeho budete provoz města financovat? Je to šílenství, přivedete město na dřeň, přehodnoťte, v čem utopíte zbylé peníze, které má město k dispozici,“ vyzval zastupitele dlouhodobý odpůrce Letního stadionu Dominik Bečka.