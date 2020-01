Na chrudimské radnici se schyluje ke sporu o příští novoroční ohňostroj. Zatímco starosta si ten letošní pochvaluje a dostal na něj řadu pochvalných ohlasů od občanů, koaliční Piráti by jej nejradši zrušili a nahradili po vzoru Prahy videomappingem nebo laserovou show.

„Myslím, že rámus od stovek petard už v 21. století není adekvátní způsob silvestrovské zábavy. Novoroční ohňostroj sice nezpůsobí zdaleka tolik rámusu, ale rád bych, aby šlo město veřejnosti příkladem a aby příští rok byl městský ohňostroj nahrazen tišším formátem, který by tolik neobtěžoval,“ řekl místostarosta Pavel Štěpánek.

Pro takový videomapping by se podle něj například hodila budova Muzea barokních soch, nabízí se i kulisa Muzea.

Podobné hlasy zaznívají od některých zastupitelů také v Litomyšli. Důvod je jednoduchý: Sílící zájem o ochranu vyplašených zvířat, hlavně psů a nočních ptáků. Odpůrci hlučných Silvestrů mají zastání nejen u ekologistů, ale i u skutečných ochránců zvířat nebo veterinářů.

Ohňostroje jsou sice díky jejich organizovanosti a lokálnosti méně škodlivé než spontánně odpalované rachejtle a petardy, omezování hluku při silvestrovských oslavách však nejspíš přesto začne právě u ohňostrojů. Snahy o zákazy individuálního užívání pyrotechniky se totiž míjí účinkem. Foto: Deník

Volání po výrazném omezení silvestrovských petard, rachejtlí a potažmo i ohňostrojů – ačkoliv ty jsou nejméně škodlivé – se ozývá hlavně od mladé generace. Paradoxně i od maminek malých dětí, s nimiž přitom na tyto oslavy chodí.

„Ano, chodím… Dětem se to líbí. Ale zároveň si myslím, že by o nic tak závratného nepřišly. Stojí to spoustu peněz, nadělá to hodně rámusu a ekologické škody jsou obrovské. Určitě by se pro děti dala vymyslet inteligentnější a komornější zábava,“ řekla Martina Fikejzová ze Svitav.

Ve včerejší anketě Deníku se pro zrušení městy organizovaných ohňostrojů vyslovily čtyři pětiny respondentů. Váhavější jsou ale ohlasy, zda je zakázat celkově, tedy i pro veřejnost.

Cesta zákazů vede do pekel

„K životu to skutečně nepotřebuji. Ale nezakazoval bych je zákonem, šmahem. Taková cesta by neměla konce,“ napsal třeba čtenář Martin Halámka. Podobně argumentují i mnozí zastánci ohňostrojů. „Brzo takhle zakážeme všechno?! Vždyť je to jen jednou do roka!“ argumentují mnozí.

Problém ovšem je, že jednou do roka to není. Například právě v Chrudimi se ozývaly petardy už od Štědrého dne a na Silvestra se dokonce stalo, že v jisté sousední vesnici už mládež neměla o půlnoci co odpálit, neb všechny rachejtle vypotřebovala během večera.

„Kdyby to bylo skutečně jen jednou do roka a v konkrétně daný okamžik, tak budiž. Realita je však bohužel jiná. Z tohoto důvodu nepořádáme ohňostroj ani my. Stačí ty stovky před tím odpálených rachejtlí. Chceme jít příkladem,“ řekl starosta Slatiňan u Chrudimě Ivan Jeník, který je zároveň veterinářem. Poznamenal, že proti rachejtlím odpalovaným jednotlivými lidmi jsou úřady krátké: Zákon či vyhláška těžko může fungovat v případě, kdy chybí jejich vymahatelnost.

Jako veterinář zároveň odmítl argumenty, že hluk a světla od rachejtlí jsou podobné nočním bouřkám, se kterými se zvěř také musí vypořádat. „Zdaleka ne. Zvířata jsou mnohem více než lidé citlivější na přírodní jevy. Bouřky prostě předvídají, už třeba díky změně tlaku a podobně. Mají čas se na ně připravit,“ dodal.