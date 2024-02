První fáze opravy kruhového objezdu na Trnové v Pardubicích si vyžádá změny provozu městské hromadné dopravy. První etapa potrvá od 3. března do 31. května. Naváže na ni druhá etapa, při níž bude až do konce srpna okružní křižovatka v Trnové uzavřena pro veškerou dopravu. S tím budou spojeny výraznější úpravy linkového vedení a jízdních řádů.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Cestující se tak musí připravit na změny v provozu.

„Trolejbusová linka 2 bude po dobu uzavírky ukončena v zastávce Polabiny, Sluneční. Linka 13 bude jezdit ze zastávky Polabiny, hotel obousměrně objízdnou trasou přes zastávky Polabiny, točna, Poděbradská, Trnová a Globus do náhradní zastávky Ohrazenice, škola a dále do Ohrazenic, točny. Změna se dotkne i autobusových linek 6 (ranní spoj v pracovních dnech ze Starého Hradiště do zastávky Hlavní nádraží), 17, 18 a noční linky 99 (změna obsluhy zastávek v oblasti Trnové). Zastávky Polabiny, Jiřího Potůčka; Trnová, náměstí a Globus, parkoviště nebudou obsluhovány, zastávka Ohrazenice, škola bude v obou směrech přeložena na Semtínskou ulici do blízkosti okružní křižovatky v Ohrazenicích,“ popsala tisková mluvčí Dopravního podniku Jitka Malinská.

U přijímaček z češtiny se daří nejlépe žákům z pardubické školy Noe. Víme proč

Změna v provozu čeká také linky č. 28. Spoje do/ze zast. Sezemice, Veská, most budou opět v obou směrech obsluhovat zastávky Dašice, Pod Dubem a Dašice, Zminný, odb. Veská.

Spoje ve 14:48 a 16:20 ze zast. Závodu míru budou nově zajíždět do Staročernska.

Změny v dopravě od 3.3.2024Zdroj: DPMP