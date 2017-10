ON-LINE: V Pardubickém kraji zatím vyhrává ANO, stejně jako v Česku

Pardubický kraj - Sečteno je zatím zhruba 98 procent volebních okrsků v kraji, ale už nyní je jasné, že volby do sněmovny vyhraje hnutí Ano. Stejně jako v celorepublikovém součtu i v Pardubickém kraji má přes 30 procent hlasů a suverénně vede. Druhá je ODS a třetí Piráti.

Volby skončily, začíná sčítání hlasů. Snímky jsou z volební místnosti v Základní škole Bratranců Veverkových v Pardubicích.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Ve hře je v kraji jedenáct poslaneckých mandátů. Při současných číslech by jich pět obsadilo ANO, další strany by paběrkovaly a měly by pouze po jednom křesle.



AKTUÁLNÍ VÝVOJ SČÍTÁNÍ MŮŽETE SLEDOVAT ZDE.



ČÍSLA A ZAJÍMAVOSTI

*Volební účast v Pardubickém kraji se pohybuje těsně pod hranicí 64 procent. V okrese Chrudim činila 62,98%, na Pardubicku 64,57%, Svitavsku 61,52% a v okrese Ústí nad Orlicí 63,78%.



*V Přelouči v okrsku číslo 8 měli sečtené hlasy zřejmě jako první v kraji - už ve 14:27 hodin.



*Neobvykle velkou volební kázeň prokázali voliči v obci Přepychy na Pardubicku. Volit poslance přišlo 61 ze 71 registrovaných voličů, účast se tak vyšplhala na téměř 86 procent. ANO získalo u obyvatel obce 32,78 procenta, SPD 18 %, Piráti 14,75 %, KSČM 13,1 % a hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR překročili i Starostové a nezávislí – 6,55 %.



*Okres Ústí nad Orlicí hlásí sečteno. Vyhrálo s velkým náskokem hnutí ANO 2011, které dostalo 20 628 hlasů, v přepočtu 29,68 procenta. Druhý největší počet hlasů získala Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) s 11,3%, v těsném závěsu je na třetím místě Česká pirátská strana s 11,17%. Spokojená s výsledkem může být i ODS, která získala 10,39 procenta. Nad pět procent získala ještě KDU-ČSL (7,57%), KSČM (6,65%), ČSSD (6,91%) a Starostové a nezávislí (5,2%).



*196 přednostních hlasů získal od obyvatel Holic místostarosta tohoto města Petr Bajer, který kandidoval jako předseda Strany soukromníků na třetím místě kandidátky ODS. ODS v Holicích volilo 15,28 procenta voličů. Nejvíce, a to 28,58 procenta získalo hnutí ANO.



*Více než polovina voličů v Žáravicích na Pardubicku hlasovala pro ANO 2011, hnutí zde získalo 56 procent. Až daleko za nimi skončilo hnutí SPD se 14,66 % , třetí příčku obsadila Strana svobodných občanů s 9,33 procenty.



*Jednoznačné vítězství v podobě 36,25 procenta slaví Starostové a nezávislí v Řečanech nad Labem. Jedničkou kandidátky STAN v Pardubickém kraji byla starostka Řečan Michaela Matoušková. STAN porazili i ANO, které v této obci volilo 22 procenta voličů.