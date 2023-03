„Na nákup pozemků jsme si půjčili několik desítek milionů korun a naši věřitelé využijí všechny právní prostředky na ochranu své investice, včetně mezinárodní arbitráže,“ řekl Tomáš Novák ze společnosti Czech Industrial Development, která chce průmyslovou halu o velikosti téměř 14 tisíc metrů čtverečních v obci postavit. Developer by mohl od záměru ustoupit jen v případě, že mu obec zaplatí náhradu škody, kterou předběžně vyčíslil na 156 milionů korun.

Podle starosty Opatovic to může pro obec znamenat katastrofu. „Tyto peníze může obec uhradit jedině na úkor svých investic a benefitů. Dnes mám před podpisem smlouvy na 80 milionů dotačních investic. Čekám, zda ti, kteří referendum připravili a nyní jsou členové zastupitelstva, přijdou s řešením,“ řekl starosta Pavel Kohout.

„Myslím si, že by členové přípravného výboru referenda, kteří jsou nyní zastupiteli obce, měli říci lidem, jak se bude dál pokračovat,“ dodal Kohout, podle kterého přípravný výbor před referendem lidem záměrně předkládal dezinformace.

V katastru obce Opatovice nad Labem plánuje investor Czech Industrial Development s. r. o. realizaci investičního záměru pod názvem Průmyslový parkZdroj: Občané proti Průmyslovému parku v Opatovicích nad Labem

Straší lidi

Opoziční zastupitelé ale tvrdí, že iniciátorem referenda nebyli oni. „Opozice nebyla iniciátorem referenda, byl to přípravný výbor, který ale s vyhlášením a uskutečněním referenda zanikl,“ informoval opoziční zastupitel Nathaniel Filip de Aras.

„Vymáhání náhrady škody by pro obec byla katastrofa pouze tehdy, pokud by byla nějaká škoda způsobena, to se zatím nestalo. A škodu určuje soud, ne developer, natož starosta Opatovic, který tím stále straší lidí, aby developerovi projekt zajistil,“ uvedl Nathaniel Filip de Aras, který dodal, že obec nyní řeší, jak odvolat souhlas tehdejšího vedení obce s prodejem pozemků developerovi.

Kvůli výsledkům referenda se v obci konalo mimořádné zasedání zastupitelstva. Na konci února byl starosta pověřen zadáním právní analýzy, jak by obec mohla výstavbě zabránit. „Právním posouzením a výstupem by mělo být konkrétní riziko plynoucí pro obec,“ přiblížil zastupitel David Chládek. Další kroky by měli zastupitelé projednat na svém zasedání 29. března.

Samotná hala by měla vyrůst na poli u sjezdu z dálnice D11 v blízkosti velké okružní křižovatky a obce Čeperka. Průmyslový park má zastavět plochu téměř 24 tisíc metrů čtverečních a dalších více než 14 tisíc metrů čtverečních zpevněných ploch.

Místo je výhodné svou polohou u křížení dálnice D35 a spojnice Hradce Králové a Pardubic. Developer plánuje zaměstnávat 500 lidí na třísměnný provoz. K jaké činnosti bude hala sloužit, ještě není jasné. Investor zatím nezveřejnil, komu ji pronajme a zda půjde o překladiště nebo třeba montážní výrobnu.

Místní, kteří proti projektu bojují, se obávají, že hala zkomplikuje dopravu, zvýší hluk a v obci bude překladiště s nepřetržitým provozem.