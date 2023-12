Domácnosti na Pardubicku, Chrudimsku i Hradecku, které odebírají teplo z Elektrárny Opatovice, za vytápění v příštím roce zaplatí více.

Modernizujeme a připravujeme elektrárnu na budoucnost | Foto: Foto: EOP

Pro rok 2024 bude průměrná cena tepla činit 752 Kč/GJ. Podle elektrárny si tak běžná domácnost navíc připlatí necelých 355 korun měsíčně. I přesto bude mít stále levnější teplo, než domácnosti s jinými zdroji vytápění.

Oproti letošku se tak cena za jeden gigajoule zvedne asi o 125 korun.

Společnost, podle její mluvčí Hany Počtové, během dvou let zvyšovala ceny minimálně, protože chtěla ochránit spotřebitele před dopady zdražování.

Podle elektrárny je současná změna ceny ovlivněna nejen rostoucími náklady na výrobu a distribuci tepelné energie, ale i zvýšením sazby DPH či neposkytnutím slibované podpory.

„Důvěřovali jsme ujištěním vlády České republiky, že teplárenství a tedy především jeho zákazníkům, bude poskytnuta státní podpora, a přizpůsobili jsme tomu i naše ceny v předešlých letech. Slíbené vládní podpory jsme se však nedočkali,“ řekl Karel Čipera, ředitel společnosti EOP Distribuce, která zajišťuje dodávky tepla do 63 tisíc domácností.

Odběratelé tepla z opatovické elektrárny budou přes navýšení i v příštím roce stále patřit k odběratelům s jednou z nejnižších cen tepla.

„Zůstáváme oproti alternativním zdrojům vytápění a ve srovnání například s plynovými teplárnami výhodnou a zajímavou variantou, byť jsme již byli nuceni promítnout do ceny tepla všechny okolnosti spojené se zvýšením vstupních nákladů. Naši zákazníci tak zaplatí jednu z nejnižších cen za teplo v rámci dálkového vytápění v České republice,“ dodal Čipera.

Připravují modernizaci zdroje

Elektrárna zároveň dodává, že cenu tepla se podařilo udržet hluboko pod očekávaným celorepublikovým průměrem.

„Naším cílem je teplo vyrobit bezpečně a s minimálním dopadem pro životní prostředí. Abychom byli schopni našim zákazníkům dodávat ekologicky vyrobené teplo na stále příznivé cenové úrovni v porovnání s ostatními zdroji, připravujeme modernizaci zdroje v řádu několika miliard,“ popsala přístup elektrárny její výkonná ředitelka Romana Zadrobílková.

Z Opatovic rozvádějí horkovody teplo vznikající při výrobě elektřiny spalováním uhlí nejen do Hradce, ale i do Pardubic, Chrudimi, Lázní Bohdaneč a dalších menších obcí. Teplo z ní proudí také do nemocnic, škol a podniků.