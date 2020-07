Začátek prázdnin je třeba oslavit, ale ne vždy alkoholem. Platí to zejména pro děti školou povinné a studenty mladší 18 let. S oficiálním začátkem prázdnin měli strážníci Městské policie Pardubice plné ruce práce. Mládež ty oslavy pojala ve velkém už za světla.

Ilustrační foto | Foto: MP Pce

Partičku čtyř hochů zastavili strážníci na Dukle. Jeden byl zodpovědně střízliv, další dva solidárně podpírali třetího již poněkud brnkajícího kolegu. Za soudržnost a nefalšovanou lítost by možná zasloužili uznání, ale výsledky dechových zkoušek jim to kazí. Chlapci ve věku 13, 14 a 15 let vyfoukli postupně 0,75, 0,96 a 0,69 promile a byli předáni rodičům. Před jedním z otců dokonce strážníci provinilce raději sami rychle schovali za svá záda, aby trestná výprava nezačala příliš razantně už na místě.