Po rušném víkendu, kdy strážníci pátrali hned po několika osobách, bylo co dělat i v pondělí. Nejvíce pozornosti strážníků si pro sebe uzurpovali opilci. A začalo to už hodinu před polednem na terminálu městské hromadné dopravy.

Ilustrační foto | Foto: Městská policie Pardubice

Právě tam se totiž opílej sedmadvacetiletý muž. „Dechová zkouška jen potvrdila, to co bylo na první pohled zřejmé, muž byl zcela namol. Na displeji přístroje se objevila hodnota přes 4,5 promile, která by pro mnohé znamenala jasnou otravu. Náš aktér ale patří mezi časté klienty záchytné stanice, kde po konzultaci s lékařem a kontrolou jeho zdravotního stavu bylo rozhodnuto, že vystřízliví právě tam,“ uvedla mluvčí strážníků Lucie Klementová.

Prožili hodiny strachu. V Pardubicích se o víkendu ztratilo několik lidí

O hodinu později mířila na záchytku děvětařicetiletá žena. Ta si k popíjení na veřejnosti ještě přidala krádež v supermarketu v centru města. I ona nadýchala poměrně vysokou hodnotu 2,8 promile.

Odpoledne pak strážníci mířili k muži, který se na cyklostezce na Hůrkách svalil na zem a u toho se stačil zranit na hlavě. Skončil proto v péči záchranářů.

Žena řádila na pardubickém úřadě práce jako tajfun. Chtěla rekvalifikaci

„Poslední tečku za pondělním popíjením zajistila žena (43), která ležela na trávě před svým domem. V tomto případě se sešly dva faktory – velká únava a půl lahve vína. Žena ale po probuzení komunikovala, ovládala svoje chování, proto byla předána do péče rodině,“ přidala poslední opileckou eskapádu mluvčí.