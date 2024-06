Přítomnost opilých bezdomovců v blízkosti školy nebo dětského hřiště místním velmi vadí. „Každý den otravují lidi v parku, spí tady, pijí alkohol, dělají ostudu. Jedině státní policie je dokáže likvidovat, k tomu pár příslušníků městské policie. Nelíbí se mi, že se tady pohybují mezi dětmi, nevyužívají veřejné toalety, chodí močit tady do zeleně a ta děcka se na to dívají,“ postěžoval si například Miloš Akerman.

„Co chcete dělat? Zavoláte policii nebo někoho a stejně se nic nevyřeší. Můžeme být rádi, že nic nedělají,“ připojil se ke kritice Pavel Sejkora, který právě seděl na sousední lavičce s vnoučaty.

Radost z přítomnosti bezdomovců neměla ani maminka s dítětem na dětském hřiště poblíž historické části Hlinska – skanzenu Betlém. „Nepůsobí to dobře na děcka. Rádi sem chodíme, ale když tady vykřikují, dělají humbuk, nechávají tady odpadky přímo na dětském hřišti, tak se radši sebereme a jdeme domů. Jsou to taky jenom lidi, ale mohli by se chovat slušněji. Bývají hodně ovlivnění alkoholem,“ posteskla si Pavla Fraňková.

„My že někoho obtěžujeme? Nás zase obtěžují policajti, teda ty státní. Včera a předevčírem jsem šel ze záchytky v Pardubicích pěšky,“ uvedl mladší z bezdomovců Ladislav Šikl ml.

Odpověděl i na otázku, zda pije alkohol pravidelně. „Určitě piju denně, pět šest litrů vína, jak kdy. Dneska ale ještě nic nebylo,“ řekl kolem desáté dopoledne.

Situace s bezdomovci se nelíbí ani starostovi Hlinska Miroslavu Krčilovi. „Je mi to krajně nepříjemné, osobně mi to hodně vadí. Je to pár osob, určitě větší problémy s nimi mají i jinde,“ řekl starosta.

Poznamenal, že se snaží situaci řešit v rámci zákonných možností zvýšeným dohledem městské policie, ale moc možností prý nemají. „Zadal jsem proto úředníkům zpracovat analýzu, ze které by měl vzejít návrh na zvýšení kompetencí strážníků. Legislativa je v tomto velmi omezená, takže se je můžeme maximálně snažit vytěsňovat z historických míst a z centra. Když ale jen sedí na lavičce a nic nedělají, nemůžeme dělat nic, je s nimi těžká domluva,“ dodal Krčil.

Vrchní hlinecký strážník Petr Svoboda potvrdil, že problematiku s bezdomovci řeší. „Máme nad nimi zvýšený dohled jak my, tak i Policie České republiky,“ uvedl Svoboda.

Stížnosti na bezdomovce se na Policii ČR podle krajské mluvčí Dity Holečkové neevidují. „Jedná se o skupinku přibližně šesti osob, ke kterým se občas připojí další osoby pod vlivem alkoholu. Zjištěné přestupky řešíme v příkazním řízení. V případě splnění zákonných podmínek jsou osoby zajištěny a převezeny na Protialkoholní záchytnou stanici, což v danou chvíli vidíme jako účinnější řešení,“ řekla mluvčí.

Jak dodala, od začátku letošního roku jim udělili osmnáct pokut v řádu tisíců korun, nicméně přestupci pokuty neplatí, a tak je Policie ČR zasílá k vymáhání na Celní úřad. „Čistě osobním názorem vedoucího příslušného Obvodního oddělení Policie by bylo využití v minulosti možného zákazu pobytu v obci, což současná legislativa neumožňuje,“ doplnila mluvčí.

