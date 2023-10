Tyršovy sady v centru Pardubic jsou oblíbeným místem pro noční tahy. Není to tak dávno, co na jedné z tamních laviček strážníci odchytli partičku teenagerů, kteří zde patrně slavili státní svátek. V pátek před půlnocí se situace téměř opakovala.

Partičku šestnáctiletých chytili strážníci v Tyršových sadech | Foto: Městská policie Pardubice

Parta čtyř šestnáctiletých školáků si v Tyršových sadech v pátek před půlnocí krátila čas popíjením alkoholu. Mix pivo, rum a whisky jim k jejich smůle přerušila až hlídka strážníků.

„K vlastní smůle se na otázky hlídky rozhodl odpovídat chlapec, který nebyl právě nejstřízlivější koťátko v tomto košíku. Se značnými obtížemi vyslovil tvrzení, že tady nikdo nepije. Pokud by snad jeho šlapání si na jazyk bylo možno svést na rozrušení či vadu řeči, charakteristický alkoholický odér z dechu už téměř potvrdil to, co vzápětí vyčíslil i kontrolní přístroj. Ten ukázal hodnotu 1,34 promile alkoholu v dechu a další tři kamarádi připustili, že tedy ke konzumaci alkoholu na místě přeci jen došlo. Mezi dívkami vedla statistiku s 1,45 promile slečna, kterou strážníci už pomalu důvěrně znají z dřívějších událostí. Další do party nadýchali 0,43 a 0,24 promile,“ popsal mluvčí strážníků Jiří Sejkora.

Před půlnocí si všechny mladistvé přijeii vyzvednout rodiče a případ poputuje do dalšího řešení orgánu sociálně právní ochrany dětí.