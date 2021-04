Teprve před měsícem začala rozsáhlá rekonstrukce nadjezdu v Kyjevské ulici v Pardubicích. Už nyní ale dělníci most, který převádí dopravu z města k nemocnici a opačně přes rychlodráhu a železniční koridor, proměnili k nepoznání. Skoro to vypadá jako by nadjezd z roku 1964 rozebírali a snažili se ho zlikvidovat. Ve skutečnosti se jedná ale o rozsáhlou opravu, která bude ještě letos hotová. Nahrává jim i vlaková výluka s pojená s rekonstrukcí železničního uzlu Pardubice, a tak na stavbě pracují i o víkendech.

Na nadjezdu se pracovalo o víkendech i v roce 1992, kdy most prošel poslední velkou rekonstrukcí. „Ani uplynulou sobotu neosiřela stavba nadjezdu u nemocnice v Pardubicích. Když jsme sem zavírali s objektivem, právě pokračovaly práce na izolaci,“ vyprávěli tehdejší redaktoři Pardubických novin v jednom z listopadových vydání.

„Je to pro nemocnici i pro obyvatele Pardubiček nepříjemné, ale co se dá dělat?“ kladl si zase otázku nemocniční kronikář, který rekonstrukci trvající od srpna do listopadu zaznamenal. A příliš se toho od minulé opravy nezměnilo, jak v 90. letech, tak nyní uzavření Kyjevské způsobovalo značné komplikace v dopravě. Zajímavostí je, že již tehdy sanitky k nemocnici jezdily přes Vinici – tedy parkem a lávkou pro pěší přes Chrudimku.

„Sanitky musí jezdit před železnou lávku pod Vinicí nebo od Černé za Bory a ulicemi od Zámečku,“ popsala kronika. Rozdílem je, že nyní mají strážníci u lávky nainstalované kamery, a tak vědí, kteří řidiči objízdnou trasu pro sanitky zneužili. „I přes mnohá upozornění, která strážníci vyslali veřejnosti, se na objízdné trase určené pouze pro vozy záchranné služby objevily během pondělí hned tři vozidla. Jejich jízdu zaznamenala kamera, která nepřetržitě monitoruje stezku i lávku," upozornila hned den po zavření nadjezdu mluvčí pardubických městských strážníků Lucie Klementová.

Velkou opravou prošel nadjezd u Pardubické nemocnice již v roce 1992. I tehdy uzavírka velmi zkomplikovala dopravu a dělníci pracovali i o víkendechZdroj: Nemocnice Pardubického krajeMost je ale i důležitou tepnou, kterou proudí doprava z centra i do centra, a tak jeho zavření pokaždé ochromí i automobilovou a hromadnou dopravu. „Pro návštěvníky Pardubic je to pak bezesporu náročná záležitost. I trolejbusová doprava končí na Kamenci a odtud se chodí pěšky,“ píše se v kronice. A opět je to stejné i letos, mnoho linek městské hromadné dopravy mířících z centra končí už před nadjezdem, tam musí cestující vystoupit a dlouhým podchodem vyrazit k nemocnici pěšky.

Rozdíl je opět v kamerách – ty totiž prokázaly, že i tudy si zkracují řidiči cestu a ohrožují chodce v podchodu. „Když nešlo staveniště přeskočit, zkusili ho někteří podjet a jako zkratku začali využívat podchod pro chodce, který v Pardubičkách vede přímo pod rekonstruovaným nadjezdem,“ podivila se Klementová.

Rekonstrukce v roce 1992 byla ale výrazně kratší. Započala v srpnu a už 15. listopadu se nadjezd řidičům otevřel. „Všichni uživatelé komunikace však musí mít na paměti, že provoz bude zahájen předčasně. Stavba je totiž z technologických důvodů na zimu pouze přerušena a příští rok bude pokračovat úpravou říms a rekonstrukcí spodní části mostu,“ varovali redaktoři Pardubických novin své čtenáře pět dní před otevřením mostu. Na silnici tak byla po celou zimu omezena maximální povolená rychlost na 40 kilometrů v hodině.

Současná rekonstrukce trvá od začátku března a hotová má být taktéž v listopadu. Avšak tato oprava je daleko náročnější, protože má mimo jiné most připravit na možné vybudování přípojek. Jedna z nich by měla umožnit lepší odbočení z a do nemocnice. „Město Pardubice se zavázalo, že při rekonstrukci nadjezdu udělá veškerá stavebně technická opatření tak, aby se na něj nová komunikace mohla v budoucnu bez problémů připojit,“ informovala mluvčí Pardubického kraje Zuzana Nováková. Právě Pardubický kraj bude přípojku k nemocnici za zhruba 26 milionů korun stavět. „Sjezd povede bezkolizním způsobem z nadjezdu obloukem přes nynější území areálu nemocnice pod hlavní bránou v místech domku, který dříve využívalo onkologické oddělení, dolů k železniční trati a k dolní bráně do nemocnice,“ upřesnil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš. Do budoucna by se mělo z nadjezdu sjíždět i na rychlodráhu.