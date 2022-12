Kraj nejdříve oznámil, že práce na mostě začnou už po novém roce, nyní je ale jasné, že to bude až v létě. „Probíhající zadávací řízení je nakonec dvoukolové. V prvním kole budou uchazeči prokazovat kvalifikaci. Wonkův most je stavba významná nejen dopravně, ale také stavebně technicky. Délka přemostění je 170 metrů, šířka přes 22 metrů, jeho oprava žádá zkušenost,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš. Práce mají trvat jedenáct měsíců. S dokončením hejtmanství počítá na podzim roku 2024, stavbaře totiž zbrzdí zimní přestávka.

Další kolony v Pardubicích. Začala oprava mostu kpt. Bartoše, potrvá 10 týdnů

Hejtmanství nyní vypsalo veřejnou zakázku, která je nadlimitní a proběhne dvoukolově. Rekonstrukce začne středními komorovými nosníky, skončí dokončením přeložek sítí. Přihlášky do prvního kola výběrového řízení mohou uchazeči podat do 4. ledna příštího roku. Následovat bude kolo druhé, současně se budou vypracovávat inženýrská opatření.

Stát na opravu nepřispěje

Náklady na opravu kraj rozdělil do dvou let. „Bohužel se nám na nedávné schůzce s ministrem Martin Kupkou nepodařilo vyjednat finanční podporu od státu na opravu. Financování rozložené do dvou let nám umožní investovat do krajských silnic. Samosprávám jsme se zavázali, že budeme opravovat silnice například po položení kanalizací a vodovodů. Těmto závazkům chceme dostát,“ vysvětlil Kortyš. Předpoklad ceny opravy Wonkova mostu je 170 milionů korun.

Pavel Wonka



Východočeský disident Pavel Wonka zemřel v královéhradecké věznici. Důvod? Násilné zacházení od dozorců, mučení a úmyslné vytváření nelidských podmínek. Wonka je považován za poslední velkou oběť komunistického režimu. Když 26. dubna roku 1988 zemřel, most spojující centrum Pardubic s Polabinami se ještě jmenoval most Československé armády. Dnes už ale nese jeho jméno.

Silničáři se na náročnou rekonstrukci chystají několik let. Most, který Pardubákům slouží od roku 1960, má poškozená vnitřní lana a musí tak dojít k jejich výměně. Korodují, což ohrožuje bezpečnost mostu. Jedná se o 19 lan, která jsou dlouhá 170 metrů.

Most by po dobu oprav neměl být úplně uzavřen. „Doprava bude vedena zúžením jedním pruhem v každém směru,“ informoval Kortyš. Provoz je svou kapacitou podobný dálnici. Denně přes spojku, která propojuje sídliště Polabiny a centrum Pardubic, projede kolem 20 tisíc aut, využívají ho i vozy MHD.

Zástupci kraje jednají s vedením města, aby se oprava nekřížila s dalšími dopravními omezeními. „Jsem rád, že jsme si s panem náměstkem potvrdili soulad, že chceme intenzivně koordinovat opravu mostu Pavla Wonky tak, aby se časově nepotkala s aktivitami města na mostu na ulici kapitána Bartoše,“ doplnil Jan Hrabal, náměstek primátora města, který má v gesci i dopravu.

Mosty na Pardubicku jsou v havarijním stavu. S opravami je ale zásadní potíž

Most Pavla Wonky byl postaven v padesátých letech minulého století. V roce 1955 byly zahájeny zemní práce, samotná stavba začala v roce 1956. Most prošel ve své historii několika opravami. Ta poslední, jejíž cena dosáhla 220 milionů korun, skončila v roce 2006.