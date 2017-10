Opraváři střech už zakázky odmítají. Nestíhají

Pardubice – Utržená střecha Střední průmyslové školy potravinářství a služeb v Pardubicích bude opravena do dvou dnů.

Největší škody na střechách napáchala vichřice v Pardubicích a Chrudimi. V Pardubicích prakticky kompletně sebrala střechu ze Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Pardubice, která ukrývá i technickou památku v podobě školního dřevěnného mlýnu, v Chrudimi na dva dny zavřela okolí Poděbradovy ulice, kde z třicetimetrového sila visí pláty plechu, které nebylo možno bezpečně sundat.

"Za ty dva dny to bylo přes deset poptávek, ale teď už musím odmítat, je toho moc. Největší požadavek teď je co nejrychleji všechno zabezpečit proti dešti. Přeháňky pokračují, takže každý pochopitelně spěchá," říká Jiří Čížek z firmy Střechy Pardubice, který opravuje střechu školy.



"Doufám, že to do dvou dnů opravíme. Samozřejmě jen provizorně aby do toho nezatékalo. Ten utržený plech musí pryč a později až počasí dovolí, se musí vyřešit náhrada. A pak až se začnou řešit ty drobnější škody okolo, jako jsou atiky," uzavírá Jiří Čížek.

Vichřice v Pardubicích v neděli srolovala měděnou krytinu střechy potravinářské školy - asi 250 čtverečních metrů plochy.

"Na odstranění plechu se pracuje a zároveň se zhotovuje speciální provizorní krytina, která by měla chránit budovu před prolitím. Škoda na majetku se podle hrubého odhadu pohybuje kolem jednoho milionu korun. Škoda uvnitř budovy je nepatrná i díky obětavému zásahu několika zaměstnanců školy, kteří celý den zajišťovali okna tak, aby odolaly poryvům větru," komentoval ředitel školy Zdeněk Zitko.