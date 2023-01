„Poslední opravy jsme dokončili včera večer. Už systém natápíme z elektrárny, pořád ale necháváme běžet záložní zdroje, abychom dostali teplo rychle k našim zákazníkům. Záložní zdroje poběží až do dnešního poledne, potom už by se všechno mělo přepnout na hlavní výměníkovou stanici v elektrárně,“ vysvětlila mluvčí Elektráren Opatovice Hana Počtová. Podle ní ale může plný tepelný výkon pomaleji nabíhat na pardubických sídlištích Dukla a Dubina.

Havárii způsobily tři trhliny, které zastavily dodávky tepla z Opatovic včera ráno. Dálkově vytápěné byty na východě Čech tak začaly chladnout. „Odpoledne už to bylo nepříjemné, měla jsem tady 19 místo obvyklých 21 stupňů. Tak jsem si oblékla dvě mikiny a poletovala jsem po bytě, jen tak sedět se nedalo,“ popsala situaci paní Jitka z hradeckého sídliště Labská kotlina. Během dne elektrárny spustily náhradní kotelny. „Radiátory byly studené, tekla jen studená voda. Opět ohřívat se začaly kolem půl páté. Teď už topí naplno a byt se začíná znovu ohřívat.“

Odstávku využili k úklidu

Vlastní náhradní zdroj musela spustit Fakultní nemocnice. „Provoz nemocnice havárie neovlivnila,“ řekl mluvčí nemocnice Jakub Sochor. Výpadek tepla ale postihl na východě Čech školy, instituce, úřady, hradeckou univerzitu i firmy. Zavřený byl ve čtvrtek například i padesátimetrový plavecký bazén v Hradci Králové a sousední aquacentrum. V pátek ráno už byl znovu otevřený. Tady neplánovanou odstávku využili k sanitárnímu úklidu. „V pondělí proto nebude sanitární dopoledne, ale i tento den si budete moci zaplavat již od 6 hodin ráno,“ uvedla městská Správa nemovitostí na svých stránkách.

Popraskal opatovický horkovod. Domácnosti v Hradci jsou bez tepla

Teplo odebírá pro 24 tisíc hradeckých domácností z opatovické elektrárny i Tepelné hospodářství Hradec Králové. „Úžasně nám havárie prověřila soustavu z hlediska náhradních zdrojů. ZVÚ, Slezské a Pražské předměstí začalo temperovat rychle, ale déle to trvalo na Moravském předměstí. To je dáno složitostí soustavy. V zemi máme po Hradci 240 kilometrů potrubí,“ vysvětlil ředitel městské společnosti Jiří Seidler. Náhradní kotelny vybudovaly Elektrárny Opatovice po havárii z listopadu 2002, kdy se kvůli zřícení střechy zastavily dodávky tepla na dva týdny. „Tepelného výkonu zbyl dostatek. Možná déle trvalo natlakování systému. Vše budeme ještě analyzovat,“ řekl Jiří Seidler.

Elektrárny už včera odmítly, že by zanedbaly údržbu primárních rozvodů. Oprava tří trhlin byly do čtvrtečního večera hotové. „Ty opravy, které jsme udělali, jsou definitivní. Budeme to ještě kontrolovat a může se stát, že pokud to bude potřeba, tak bychom je případně v létě ještě doopravili. Lidé se ale teď nemusí bát další odstávky,“ slibuje Hana Počtová.