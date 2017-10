Opraví Letní stadion. Za půl miliardy

Pardubice – Napodruhé to vyšlo. Vedení pardubické radnice se podařilo prosadit revitalizaci Letního stadionu, která má vyjít na více než 500 milionů korun. V pondělí projekt schválilo i zastupitelstvo.

Návrh možné podoby Letního stadionu.Foto: archiv

Nebylo to jednoduché. Projekt se totiž na zastupitelstvu objevil podruhé za sebou. V září byli politici z vizualizací a plánů nadšení. Na projekt ale neschválili peníze. Částka jim přišla příliš vysoká. „Všechno je to super. Až na tu cenovku. Z miliardového úvěru nejsem schopen odsouhlasit 510 milionů do fotbalu,“ řekl tehdy František Brendl (Pardubáci).



Ten však společně s dalšími zastupiteli změnil názor a na posledním zasedání projekt podpořil. „Území je tak cenné, že by si klidně zasloužilo i větší investici,“ řekl.



Řadu zastupitelů nakonec patrně přesvědčilo podrobnější rozčlenění nákladů, které na minulém zasedání neměli k dispozici. „Oprava samotného stadionu vyjde na 250 milionů korun bez DPH, zbylé výdaje jsou určeny na vybudování dalšího zázemí pro sportovce, parkovacích míst, osvětlení a řešeno bude také nábřeží Labe. Rekonstrukce se tak nebude týkat pouze areálu Letního stadionu, nýbrž i jeho okolí,“ podotkla náměstkyně primátora zodpovědná za územní plánování a investice Helena Dvořáčková (ANO).

S budoucí podobou stadionu souhlasil i známý architekt Miroslav Řepa, jehož otec se podílel na přípravě projektu, podle kterého byl stávající stadion za první republiky vybudován.



„S projektantem Jiřím Slánským jsme kompletně probrali celý návrh. Toto řešení se mi opravdu zamlouvá a nemám k němu jediné připomínky. Jsem šťastný zejména za zachování Brány borců, která vstoupila do povědomí pardubického života a se kterou tento projekt počítá. Velmi oceňuji i to, že hlavní tribuna bude zbavena moderních prvků, jež na ni byly postupem času průběžně přidávány,“ konstatoval Řepa.



VELKÁ INVESTICE

Proti revitalizaci stadionu za půl miliardy se postavili členové opoziční ODS, kterým vadilo to, že pokud se nepodaří získat dotaci, bude projekt financován z miliardového úvěrového rámce. Z něj už peníze do oblasti sportu jednou šly – na refinancování úvěru na plavecký areál.



„Nekritizuji technickou kvalitu předloženého projektu. Jediná sporná otázka je, zda z veřejných prostředků města se má vynaložit tolik peněz na zprovoznění stadionu. Nepatří to k veřejným funkcím města. Sportoviště nebude určeno široké veřejnosti,“ uvedl Karel Haas (ODS).

„Bavíme se o jedné z největších investic v novodobé historii Pardubic. Máme shodu, že je potřeba situaci vyřešit. Nemáme shodu na ceně projektu – co by za ni mělo zaplatit město. Bylo nám řečeno, že město nebude hlavním investorem a bude se na tom podílet fotbalový svaz a sponzoři. Nyní se požaduje, aby to celé financovalo město. Jsem pro rekonstrukci, ale ne podle tohoto návrhu,“ dodal jeho stranický kolega Jan Mazuch.



Oba si po svých projevech vysloužili pískot fotbalových fanoušků, kteří zasedání přihlíželi. Ve chvíli, kdy návrh prošel, ozval se naopak bouřlivý jásot.