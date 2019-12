Od minulého týdne víří vody pardubické politiky výzva opozičního seskupení Pardubáci. Ti vyzvali nejen politiky zvolené za hnutí ANO, aby „svoji“ stranu opustili, ale i ostatní uskupení, aby případněs hnutím přestala spolupracovat.

Chceme relevatní partnery

„K tomuto apelu nás vedl současný stav ve vedení hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem. Je to volání o pomoc, abychom mohli legitimně spolupracovat s členy ANO. Ale až poté, co se zřeknou toho, co tomuto hnutí škodí. Není to tak primárně proti hnutí ANO, ale proti tomu, kdo jej ztělesňuje, “ uvedl k výzvě lídr Pardubáků František Brendl a dodal, že nyní je právě kvůli pošramocené pověsti spolupráces lidmi spojenými s hnutím nemyslitelná. „Potřebujeme relevantní partnery. Ale kvůli tomu spojení je spolupráce, případně širší koalice, nemožná,“ uvedl Brendl.

V samotné výzvě mimo jiné stojí: „Vyzvěte slušné zastupitele z ANO, aby hnutí opustili.“

Další vzkaz ve výzvě směřované zastupitelům měst a obcí pak nabádá k opuštění koalice s hnutím ANO a pokusu vytvořit koalici demokratických stran.

Rozvíjet město

Pardubický primátor Martin Charvát však podobnou rétoriku odmítá. Podle něj Pardubáci stigmatizují všechny, kteří by s hnutím na jakékoliv úrovni spolupracovali. „To vše s odvoláním na obnovené trestní stíhání Andreje Babiše. Rád bych signatářům výzvy připomenul, že my všichni jsme v Pardubicích a naším úkolem je dobře spravovat a rozvíjet město. Jak to, co řeší předseda hnutí, může ovlivnit komunální politiku?“ uvedl primátor.

Příklady z minulosti

Charvát argumentuje také tím, že hnutí ANO v říjnu 2018 jasně vyhrálo komunální volby. „To je demokracie. To, že jsme dali nabídku koaličním partnerům a ti ji přijali, to je také demokracie. Demokracie je i to, že v koalici nemáme na vše vždy stejný názor,“ dodal Charvát, který by však jako demokratické chování nehodnotil snahu Pardubáků vyšachovat vítěze voleb ze hry.

Tyto slova však František Brendl odmítá a odkazuje se zpět do historie. „Vůbec nezpochybňuji výsledky demokratických voleb, ale ty kdysi vyhráli i komunisti a fašisti,“ řekl lídr Pardubáků.

Minulost ale připomíná i primátor. „Nulovou toleranci a potlačování jiných názorů jsme tu už měli. Do listopadu 1989. Pardubáci se výzvou před toto datum ve svém politickém myšlení vracejí,“ uvedl první muž pardubické radnice.

„Pokud má někdo problém s kýmkoliv z hnutí ANO spolupracovat, sedět s ním v jedné místnosti nebo se potkat na chodbě, tak v tom případě bych doporučil všem nominantům za Pardubáky, aby v rámci svého zdraví rezignovali na členství ve výborech a dozorčích radách,“ dodal Charvát.