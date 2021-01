DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ: V České republice je nedostatek pediatrů, což se podepsalo například na Cholticích, kde zůstává ordinace pro pediatra téměř tři roky prázdná.

„Dětská lékařka přestala v Cholticích fungovat na jaře roku 2018. Ordinační dobu měla třikrát v týdnu, zbytek ordinačních hodin působila v Přelouči. Většina maminek musí s dětmi dojíždět za pediatrem do Přelouče,“ řekl před rokem starosta Choltic Tomáš Bolek, který se společně s přeloučskou klinikou snažil najít do Choltic nového pediatra. To se stále nepovedlo, podle starosty už je ale jasné, že pediatr ani nebude. Stejná situace je se stomatologem, za zubařku, která ordinaci opustila po 27 letech, když odešla do důchodu, se náhrada také nenašla a už se nehledá. „Situace se dá bohužel požadovat za stabilizovanou, zůstane tu pouze praktický lékař pro dospělé,“ vysvětlil starosta s tím, že mladí zubaři nemají zájem o to si ordinaci v Cholticích otevřít a ti starší již mají plno. Někteří zájemci se našli, avšak požadovali po obci, aby jim vybavila ordinaci, což si radnice nemůže dovolit. Stejně tak ji vybavovat nechtějí samotní lékaři, jelikož v Cholticích by ordinovali jen dva nebo tři dny v týdnu.