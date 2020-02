„Neprůjezdné tak byly některé komunikace. Hasiči likvidovali zejména popadané stromy přes silnici v Chocni, Moravské Třebové – Boršově, Květné, v Dolním Újezdu, Žumberku i Skleném,“ upřesnila tisková mluvčí hasičů Vendula Horáková. V Pomezí u Poličky spal strom na železniční trať, následně do něj lehce narazil vlak. Střet se obešel bez zranění a nebyla způsobena žádná škoda.

„V Přelouči pak hasiči museli strhnout uvolněné plechy z bytovky, které by mohly někoho ohrozit,“ dodala Horáková. Plechové pláty létaly také v České Třebové, kde poryvy větru vzaly střechu pivovarské pivnici.

Po sedmé hodině ranní odstraňují hasiči stromy ze silnice také v Načešicích, Bukovce nebo v Bezděkově. "Motorové pily hasičů teď naplno běží v pardubických Polabinách, spadl tu strom u prodejny," hlásí hasiči kolem osmé hodiny. Rušno v Polabinách pokračuje - další strom spadl přímo na projíždějící auto. "Hlídka strážníků se na místě ujala vyděšené řidičky a usměrňování provozu," informovala Městská policie Pardubice.

Další spadlý strom způsobil komplikace na železniční trati Pardubice - Liberec. Mezi Dvorem Králové a Jaroměří zastavil rychlík před stromem, provoz na trati stojí.

V Bezděkově směrem na Lány na Důlku hasiči odstraňovali spadlý strom na silnici. Motorové pily hasičů naplno běžely i v pardubických Polabinách, kde spadl strom u prodejny. Spadlý strom jsme odstraňovali také mezi Zástavou a obcí Dříteč na rovince za golfovým hřištěm. V Dolanech směrem na Hrádek, ale i v Neratově.

Zatímco na území Čech je 90 tisíc odběratelů bez elektřiny a ČEZ eviduje 92 poruch na vedení vysokého napětí, Pardubický i Královéhradecký kraj jsou zatím bez výpadku. "Zde zatím neevidujeme žádnou poruchu na vedení vysokého napětí," řekla mluvčí ČEZ Šárka Lapáčková Beránková po sedmé hodině. O dvě hodiny později se však objevily první výpadky, a to zejména na Svitavsku v okolí obcí Městečko Trnávka, Vranová Lhota, Nová a Stará Roveň.

Od šesté hodiny ranní lidé na Chrudimsku s obavami očekávají orkán Sabine, který postupuje na jihovýchod a napáchal už v Česku spoustu škod. Na mnohých místech prší a zatím se nic dramatického neděje. Hasiči odstranili několik spadlých stromů, po čtvrté hodině vyjížděli do Žumberka, poté do Lhoty u Chroustovic a po sedmé hodině do Načešic.

Vítr o rychlosti až 110 kilometrů za hodinu by podle meteorologů měl trvat až do 13. hodiny.

Hasiči v České Třebové likvidovali následky silného poryvu větru, který tu strhl střechu na pivovaru. Událost se obešla bez zranění. Z Pardubic, za odbočkou na Spojil, teď odstraňujeme spadlý strom. A momentálně operační středisko vyslalo jednotku hasičů do Jaroměřic na odstranění spadlého stromu.

Provozovatelé areálu Skibukovka: “Vlivem větru jsme museli zastavit provoz lanové dráhy Čenkovice. Vše další je zatím v provozu.” V Pardubickém kraji jsou tento týden jarní prázdniny…

Praktické informace od HZS:

- Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

- Nezdržujte se v blízkosti větších stromů a nechoďte do lesa.

- Ve městě omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy).

- Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení.

- Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte (větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici).

- Schovejte se v budově s nenarušenou statikou.

- Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích.

- Připravte si baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro případ výpadku proudu.

- Doma nezapomeňte zavřít okna, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.)

- Pokud je váš život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.



Po vichřici: pokud vítr spáchá na vašem majetku velké škody, důležité je důkladně zdokumentovat a co nejdříve pojistnou událost oznámit příslušné pojišťovně.