Pardubický dopravní podnik si v letošním roce připomíná 70 let od svého založení. Den otevřených dveří, který jeho vedení připravovalo v rámci oslav na 16. května, musel být v důsledku vládních opatření zrušen.

Ilustrační foto | Foto: DPMP

Přesto chce Dopravní podnik města Pardubic (DPMP) příznivcům městské hromadné dopravy dopřát možnost připomenout si většinu typů vozidel, která během 70 let provozoval. "Připravili jsme jízdy historickými vozidly, která budeme od července do konce září nasazovat do provozu na vybraných linkách každou druhou neděli. V některých případech i celý víkend," uvedla mluvčí DPMP Jitka Malinská.