Osm set lidí chce dotace na výměnu kotle

Pardubice – V současné době je u krajského úřadu registrováno téměř 800 žadatelů o kotlíkové dotace, které jsou určeny na výměnu kotlů za modernější. Řada registrovaných ale dosud nemá finálně vyplněnou žádost, kterou musí v úterý 31. října v 6:30 hodin ráno elektronicky odeslat.

Kotlíkové dotace (Praha). Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jiří Kopáč

„Chtěla bych upozornit všechny už registrované zájemce, aby nenechávali vyplnění žádosti na poslední chvíli. Je možné, že se budou potřebovat při vyplňování ještě o něčem poradit s našimi pracovníky, tak ať na to mají časovou rezervu,“ uvedla krajská radní Hana Štěpánová.



Otálejícím by se mohlo stát, že je po rozhodném datu přeskočí v pořadí žadatelé, kteří již žádost vyplněnou mají. Zatím je evidován značný rozdíl mezi počtem registrací a počtem žádostí finálně připravených k odeslání. Po kompletním a správném vyplnění formuláře žádosti, je nutné nejpozději do 30. října 2017 stisknout tlačítko „připravit k odeslání“.



Žadatel následně obdrží e-mail s odkazem, na který klikne 31. října a otevře obrazovku pro samotné odeslání žádosti.