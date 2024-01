Návštěvníci nové chlouby pardubických fotbalistů tak mají z hlavní tribuny ve výhledu kromě fotbalu, pardubického zámku i chátrající Bránu borců.

Současný stav Brány borců v Pardubicích.Zdroj: Deník/Nikola Čížková

Zničená a doslova rozpadající se malá tribuna působí vedle nového stadionu opravdu ostudně. A neschová se ani pod rouškou tmy - díky letnímu stadionu je navíc i v noci osvícena. „Ostuda města? Jednoznačně Brána borců. V kontrastu s novým stadionem je úplně neuvěřitelné, že vypadá tak jak vypadá,“ řekl Pardubák Tomáš.

„Problémy se nemají odkládat“

Brána borců Ve střední vrchní části se nachází původní zastřešené orchestřiště. Prostor pod tribunou sloužil jako úkryt pro diváky před deštěm a sociální zázemí. V průběhu let prošel mnohými, někdy i nevhodnými přestavbami, následně přestal být využíván a stále chátrá. Město chtělo bránu nejdřív zbourat, ale díky podnětu některých obyvatel se stavba stala v roce 2016 kulturní památkou. Podle památkářů jde o hodnotné dílo funkcionalismu.

Vedení města to chce změnit. Už loni zastupitelé schválili 2,5 milionu korun na projektování. „Chátrající Brána borců je ostudou v centru města a ponaučením pro celé zastupitelstvo napříč spektrem, že se problémy nemají odkládat. Jedná se o investici do vlastního majetku města, která se stane součástí života stadionu a jeho okolí,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku, rozpočet a sport Jakub Rychtecký, který pokračoval: „Projektování, které provádí tým pana architekta Chmelíka, pokračuje dle harmonogramu, v červnu bychom měli mít hotovou a odevzdanou prováděcí dokumentaci se všemi povoleními. Následně v závislosti na možnostech rozpočtu města bychom chtěli předložit finální investiční záměr zastupitelům a směřovat k realizaci rekonstrukce Brány Borců,“ informoval Rychtecký.

Podle schváleného plánu by přestavba díla architekta Karla Řepy měla vyjít zhruba na 32 milionů korun bez DPH. Na fotbal už se z ní Pardubáci dívat nebudou, ale sloužit by měla stále lidem.

„Při rekonstrukci objektu Brány borců vzniknou pokladny, sportovní restaurace nebo kavárna, veřejné toalety, fan shop a otevře se zde společenský prostor pro konání kulturních a dalších akcí,“ přiblížil Rychtecký s tím, že po dohodě s architektem by součástí objektu měla být i důstojná připomínka rodiny architektů Řepových Karla i Miroslava, kteří zanechali nejenom na stadionu Arnošta Košťála v Pardubicích velkou stopu.

Opuštěné kasárny

O proměně areálu Masarykových kasáren už se ve městě mluví pěknou řádku let. Areál bývalých vojenských kasáren na Zborovského náměstí poslední roky pouze chátral. Nápad pro jejich využití pardubičtí politici hledali od roku 2014. Město se nakonec rozhodlo, že pozemky prodá developerům za nejvyšší nabídku.

„Areál zeje prázdnotou a je bez využití. Když pominu, že tam vzniklo odstavné parkoviště, které není tak hojně využívané, jak si město představovalo,“ řekl k záměru před časem primátor Jan Nadrchal s tím, že je potřeba zaměřit se na problematiku bydlení a nedostatečných kapacit škol. „V rozpočtu máme letos pokryty finance na zajištění stavebního povolení pro novou základní školu v Masarykových kasárnách s kapacitou 540 míst, kde máme v současné době zažádáno o územní rozhodnutí,“ přiblížil Rychtecký.

Do areálu by se také mělo vejít až 1 500 bytů. Architekti, kteří pro radnici vytvořili ideální model místa, by v areálu chtěli vytvořit logické bloky s malými byty, obchůdky a ordinace, stromy i pěší promenádu. Developeři mají z prodeje bytů zaplatit investice do občanské vybavenosti celé lokality

Slavná minulost, smutná současnost

Není potřeba chodit daleko, abychom narazili na další skvrnu na kráse krajského města.

Městská džungle, která skrývá opuštěné budovy, bezdomovce, chátrající objekty i nebezpečné mosty. Tak by se dal popsat bývalý vojenský prostor, který Pardubáci znají jako Červeňák. Pardubičtí radní chtěli lidem usnadnit návštěvu této přírodní lokality. Cestu do divoké přírody nedaleko centra města by zájemcům zjednodušil most Červeňák.

Místo zpřístupnění ale na mostě vyrostla bariéra a lidé na most nesmí. Podle radnice by bylo velmi nebezpečné se po mostě pohybovat. Most může kdykoliv spadnout. I tuto opuštěnou přírodní oblast chce město ale zvelebit. Pardubice jsou za revitalizaci ochotny zaplatit 60 milionů korun. „Samotná obnova území Červeňáku, jejímž cílem je posílení ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v Pardubicích, by měla začít v polovině roku 2024,“ potvrdila mluvčí radnice Nataša Hradní.

Technický stav mostu Červeňák není dobrý, konstrukci doplnily bariéry proti vstupu chodcůZdroj: Město Pardubice