/FOTOGALERIE/ S pondělním ránem se opět po několika měsících otevřely všechny obchody. Lidé v Pardubicích toho hned využili a ještě před otevřením se před některými prodejnami tvořily dlouhé fronty.

Otevřené obchody v Pardubicích: fronty na oblečení, rozestupy žádné | Foto: Deník/Lada Součková

Vzhledem k tomu, že do obchodu smí vstoupit jen omezený počet osob, čekali zákazníci ve frontách před prodejnou i desítky minut. Největší mumraj lidí byl v prodejnách, které se specializují na levné oblečení, domácí zboží a další produkty. "Ty si běž stoupnout do fronty a já jdu probrat ty venkovní stojany," volili lidé různé strategie. Mnozí tak do prodejny vstupovali už s náručí plnou ramínek s oblečením. Před obchody dokonce docházelo ke konfliktním situacím.