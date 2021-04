„Mám celý seznam věcí, které potřebuju koupit,“ hlásí jedna z čekajících zákaznic, která se na nákup vydala hned v pondělí ráno, protože její dcera šla po dlouhé době do školy a potřebuje dovybavit aktovku

„Chybí nám třeba pravítka nebo sešity. Vše už jednou má, ale člověk nikdy neví, kdy to zase zavřou, tak chceme, aby měla dcera jednu výbavu ve škole a druhou i doma,“ vysvětluje žena.

Přesně v osm hodin cvakne zámek a dveře papírnictví se otevřou, po dlouhé době se mezi regály opět procházejí lidé. „Měli jsme otevřenou výdejnu, protože fungujeme i jako Zásilkovna. Lidé si tedy mohli objednat i naše zboží, my jim to připravili a oni si to jen vyzvedli,“ říká majitelka obchodu Renata Seifertová, která s radostí ráno strhla pásku, jež oddělovala vchodové dveře a prodejní pult od zbytku prodejny.

Právě výdej zásilek provozovnu zachraňuje, podle majitelky je balíků až o sto procent více oproti dobám před koronavirem. „Je to taková naše poslední záchrana. Lepší něco než nic,“ hodnotí Seifertová s tím, že s prodejem z e-shopu se dostanou jen na deset procent obratu. „Lidé nejsou zvyklí nakupovat papírenské zboží po internetu, chtějí si ho prohlédnout,“ dodává, zatímco do obchodu přicházejí další lidé.

RODIČE VYBAVUJÍ DĚTI DO ŠKOLY

Maximálně mohou být v provozovně čtyři osoby,a tak postarší pán musí chvíli čekat venku, než někdo odejde. „Už můžu normálně nakupovat?“ ptá se nadšeně další zákaznice. „Ano. To máte radost, že? My taky,“ odpovídá prodavačka. Žena si přišla pro lepicí pásku a nějaké sešity. „Jsou to drobnosti, které nám ale doma chybí. Je fajn, že konečně člověk může jít, vše si prohlédnout a vybrat si,“ raduje se zákaznice.

Od samého rána se dveře v obchodě netrhnou. Na pilno měla Seifertová ale už minulý týden, kdy se rodiče snažili připravit své školáky na běžnou výuku. „Je zvláštní, že školy se otevírají ve stejnou dobu jako papírnictví a rodiče tak nemají dětem jak nakoupit pomůcky včas. Minulý týden jsem tu zůstávala déle, protože mi lidé pořád volali a objednávali si školní potřeby,“ dodává majitelka obchodu.

ZIMNÍ KOLEKCI VYSTŘÍDALA LETNÍ

S pondělním ránem došlo po několika měsících také k otevření obchodů s dětským oblečením. Prodejci měli několik dní na to, aby se na očekávaný nápor lidí připravili. „Předělávali jsme zejména zboží, které jsme měli na prodejně ze zimního na jarní a letní. Vyhovovalo nám, že jsme o otevření věděli dostatečně dopředu, a tak jsme vše v pohodě stihli,“ říká provozovatelka pardubického obchodu Dětský second hand Šárka Filipová.

Jednou z těch, kdo se rozhodl zamířit na nákup oblečení z druhé ruky hned během pondělního dopoledne, je i Kateřina Zadinová se svými dvěma dcerami. „Objednávala jsem spoustu věcí i on-line, ale přes internet toho spoustu neodhadnu. V posledních týdnech jsem už čekala na otevření. Pomalu začíná jaro, tak je potřeba něco nakoupit,“ vysvětluje.

DĚTI Z OBLEČENÍ UŽ VYROSTLY

Před obchody s dětským textilem se to v centru Pardubic lidmi jen hemží, před některými vznikají i menší fronty. Právě ty ale leckteré zákazníky od nákupu odrazují. „Původně jsem chtěla jít pro věci už dnes, ale nechám to až na zítra, stát ve frontě se mi nechce. Potřebuji pro malého hlavně trička a tepláčky, ze kterých už vyrostl,“ popisuje matka dvouletého chlapce Veronika Prokopová.

Někteří menší prodejci se ale na znovuotevření během víkendu připravit příliš nestihli. „Informace, že opravdu budu moct otevřít přišla tak akorát. Mám vše na starosti sama, protože platit si výpomoc už od jisté doby není v mých silách. K tomu mám doma dvě malé děti, a tak jsem dnes spíš nepřipravená,“ popisuje se smíchem provozovatelka prodejny Značkové království Ivana Čechová.