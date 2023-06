Obchodní centrum Palác Pardubice v centru města změnil majitele. Od G City Europe jej koupila investiční fond Pardubice Retail Fund. Jedním z jeho zakladatelů je firma Perrarus Plus realitního byznysmena Richarda Morávka. Jedná se o stejnou společnost, která v Pardubicích chystá výstavbu Galerie Pernerka u nádraží.

Palác Pardubice, červen 2023 | Foto: Deník/Jiří V. Matýsek

Celý obchod vyšel na necelých 124 milionů euro, v přepočtu tedy 3 miliardy korun. Je to v letošním roce dosud největší částka, která byla za jednu nemovitost zaplacena.

„V letošním roce se zatím neuzavřela další transakce s hodnotou nad 100 milionů eur, která by se týkala pouze jedné nemovitosti,“ okomentoval obchod pro Seznam Zprávy Vojtěch Wolf, investiční analytik v realitně-poradenské společnosti Savills.

Připravované obchodní a zábavní centrum Galerie Pernerka se nachází jen pár set metrů od Paláce Pardubice, přesto podle mluvčí Morávkovy skupiny Redstone Real Estate Petr Hlávka nejsou konkurenční. „Palác Pardubice a Galerii Pernerka vnímáme jako komplementární projekty, které budou oslovovat vlastní cílové skupiny,“ uvedl mluvčí.

Podle developera multifunkční centrum Galerie Pernerka nabídne až 50 tisíc metrů čtverečních plochy, z toho největší část obsadí obchody a služby. V chystaném komplexu mají být například ordinace lékařů, wellness služby, jump aréna, dětská zóna, restaurace. Investor také slibuje, že součástí komplexu budou parkoviště s kapacitou 1100 míst.

Stavět by se mělo začít letos na podzim, komplikací pro developera nicméně je rozhodnutí krajského soudu, který zrušil územní rozhodnutí pro stavbu Galerie. Proti záměru se postavil advokát Martin Růžička z Nerudovy ulice v Pardubicích, podle něhož se magistrát prakticky vůbec nezabýval tím, co to udělá s dopravou na dnes již přetížené Palackého třídě.